Coupe du monde 2022 : France-Maroc, l'amitié en marge d'une demi-finale historique

J-2 pour les Bleus. Après son succès contre l'Angleterre (2-1), l'équipe de France prépare sa demi-finale face aux Marocains, une rencontre historique qui aura lieu mercredi prochain (20 heures). Au programme pour les hommes de Didier Deschamps, une bonne partie de UNO et une bonne séance d'entraînement dont la reprise a lieu ce lundi. Les Bleus ont déjà commencé à visionner les derniers succès des Lions de l'Atlas contre l'Espagne et le Portugal. Cette sélection présente une grande force collective mais aussi beaucoup de talents.

Pour Kingsley Coman, attaquant français, il faudra être méfiant. "C'est vraiment mérité qu'ils soient là. Donc nous allons vraiment les prendre au sérieux, donner tout le maximum pour aller au bout et gagner ce match", précise le joueur du Bayern Munich.

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde 2022 : tout un peuple derrière le Maroc pour affronter les Bleus

Deux nations et de nombreuses connexions

Entre la France et le Maroc, les connexions sont d'ailleurs nombreuses. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi évoluent ensemble au PSG et entretiennent une relation amicale. Ils se sont d'ailleurs vus au Qatar. De plus, beaucoup de joueurs marocains sont nés en France. Deux internationaux portent le maillot d'Angers SCO en Ligue 1, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, et le sélectionneur du Maroc a joué à Grenoble avec Olivier Giroud. Le meilleur buteur français ne l'a pas oublié.

"Walid Regragui, avec qui j'ai une belle photo. Quelqu'un de Grenoble m'a envoyé ce cliché de nous deux à l'entraînement. Énorme et improbable. J'avais les cheveux mi-long à l'époque (rire). Mais je lui montrerai à Walid car c'est un super mec aussi et je suis content pour lui", déclare le numéro 9 des Bleus. Sur le terrain, l'amitié ne comptera plus. Les Français promettent, selon l'expression d'Adrien Rabiot, de donner leur vie.