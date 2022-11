Coupe du monde 2022 : le Sénégalais Sadio Mané déclare finalement forfait

C'est un énorme coup dur pour le Sénégal. La star du pays Sadio Mané doit déclarer forfait pour la Coupe du monde de football au Qatar. Depuis sa blessure le 8 novembre avec son club du Bayern Munich, lors de la victoire contre Brême (6-1), sur un contact avec le défenseur du Werder Amos Pieper, tout a été fait pour soigner le numéro 10 des "Lions".

"Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde", a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal.

Opération à venir

Le docteur a précisé qu'"une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement" pour opérer le joueur.

Le sélectionneur Aliou Cissé doit désormais lui trouver un remplaçant, il a jusqu'à dimanche, veille de l'entrée du Sénégal dans la compétition, contre les Pays-Bas.

Mais le Sénégal, figurant parmi les outsiders de la compétition, a perdu son leader, celui qui avait guidé les Lions vers leur premier titre de champions d'Afrique en février dernier.