Coupe du monde 2022 : le Portugal et Cristiano Ronaldo s'extirpent du piège ghanéen

Grâce notamment à un nouveau but de Ronaldo, devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde, le Portugal a repoussé (3-2) la menace brandie par le Ghana. Libéré par son club de Manchester United qui a résilié mardi son contrat, ému aux larmes pendant les hymnes, l'attaquant portugais a une nouvelle fois débloqué une partie verrouillée alors que le Portugal se heurtait au mur dressé par les Black Stars.

L'inoxydable star portugaise de 37 ans, en ouvrant le score (65e) sur un penalty obtenu par lui-même après s'être frotté dans la surface à Mohammed Salisu, a inscrit son huitième but à ce niveau, le 118e en 192 sélections.

Le quintuple Ballon d'or avait déjà marqué un but lors des éditions 2006, 2010 et 2014 et quatre en 2018. Il dépasse notamment Pelé, buteur lors de quatre Mondiaux avec le Brésil (1958, 1962, 1966, 1970).

Résistance ghanéenne

Il pensait alors sûrement que cela suffirait à offrir la victoire, mais un rare mouvement offensif du Ghana concrétisé par l'autre capitaine Andre Ayew (73e) a remis les deux équipes à égalité (1-1).

Mais alors que la partie ressemblait depuis le coup d'envoi à une attaque-défense en faveur des Portugais, ce scénario a eu le mérite d'ouvrir la rencontre, pour le plus grand plaisir des joueurs de Paulo Bento, qui n'ont pas douté longtemps et profité des espaces naissants pour reprendre l'avantage par Joao Felix (78e) et encore plus rapidement faire le break avec Rafael Leao (80e).

Entame idéale

Au passage, le Portugal, qui essayera lundi contre l'Uruguay de répondre aux questions soulevées par sa défense, réussit une entame idéale, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors des trois dernières Coupes du monde. Ce qui est toujours bon pour la confiance même si les coéquipiers de Ronaldo ont montré beaucoup de fébrilité en fin de match après avoir permis à Osman Bukari (89) de profiter de leur passivité.

De quoi donner un peu de regrets au Ghana, dont le plan de jeu rugueux qu'il s'est longtemps évertué de suivre, consistait avant tout à voir venir avec ses deux lignes défensives et neuf joueurs de champ regroupés dans leur camp.

Bien en place, cela lui a suffi pour faire déjouer son adversaire jusqu'à l'ouverture du score mais l'issue de la rencontre montre que les Black Stars pouvaient peut être espérer mieux s'ils s'étaient décidés plus tôt à jouer.