Coupe du monde 2022 : «j'espère monter en puissance», déclare Raphaël Varane

En s'imposant face au Danemark (2-1), la France a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et met fin à la malédiction des champions. Au lendemain de cette victoire, Théo Hernandez et Raphaël Varane étaient en conférence de presse. Interrogé en premier, le défenseur du Milan AC a déclaré jouer maintenant pour deux, pour lui et pour son frère, le malheureux Lucas blessé lors de la première rencontre face aux Australien. Théo Hernandez réalise un très bon début de compétition et semble s'intégrer parfaitement à cette équipe des Bleus.

Raphaël Varane veut jouer

Du côté du vice-capitaine de l'équipe de France, le bonheur est grand au lendemain de cette victoire. Revenu juste à temps pour la Coupe du monde et titularisé pour la première fois de la compétition face aux Danois, Raphaël Varane savoure ce plaisir. "Ce n'est jamais évident de reprendre sur un match de très haut niveau lors d'un mondial. Mais j'étais prêt et j'ai travaillé énormément pour être ici. Je continue de m'entraîner pour retrouver 100% de mes capacités et j'espère monter en puissance durant cette compétition", précise-t-il.

Mercredi prochain face à la Tunisie, Raphaël Varane souhaite être aligné sur le terrain pour le début de la rencontre et l'a fait savoir à Didier Deschamps. Même si ce troisième match ne présente pas d'enjeu pour les Bleus, le vice-capitaine veut "retrouver du temps de jeu, du rythme", pour être à 100% le plus vite possible.