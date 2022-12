Coupe du monde 2022 : Hugo Lloris, un capitaine qui connaît très bien les Anglais

L'équipe de France de football est en route vers son quart de finale. Après une journée de repos bien méritée lundi à leur hôtel, les Bleus reprennent les choses sérieuses avec au programme mardi un entraînement et une conférence de presse. La France affrontera l'Angleterre samedi à 20 heures en Coupe du monde, une rencontre particulière pour beaucoup de joueurs comme Hugo Lloris qui a évolué à Arsenal et Chelsea, et qui connaît donc très bien une grande partie de ses prochains adversaires.

142 sélections pour Lloris

Hugo Lloris sera samedi prochain le joueur français le plus capé de l'histoire. Pourtant, après le succès contre les Polonais, le légendaire gardien aux 142 sélections pensait beaucoup plus au choc face à ses amis anglais qu'à son propre record. "Je suis très fier et très honoré. C'est une étape importante dans une carrière, mais honnêtement, j'ai envie de continuer. On est en quart de finale et à ce stade de la compétition, tu ne veux pas mettre de limites", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Hugo Lloris prêt à affronter Harry Kane

Un choc particulier pour le gardien qui évolue dans un club de Londres, Tottenham. Hugo Lloris connaît la plupart des joueurs anglais qu'il croise dans le championnat de Premier ligue. Et comme toujours, le capitaine français saura trouver les mots justes pour guider ses coéquipiers, explique à Europe 1 l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan : "C'est quelqu'un qui est à la fois apaisant et qui a une parole qui compte."

Une parole qui compte pour un gardien d'exception. Hugo Lloris fera tout pour stopper les tentatives de son coéquipier de Tottenham, le redoutable attaquant et capitaine des Trois Lions, Harry Kane.