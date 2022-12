EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les Bleus surclassent la Pologne grâce à un doublé de Mbappé (3-1)

L'ESSENTIEL :

La France, grâce au 52e but de Giroud, désormais seul meilleur réalisateur de l'histoire des Bleus, puis un nouveau doublé de Mbappé, a fait respecter dimanche son statut de favori (3-1) contre une Pologne moins inoffensive que prévue en huitièmes de finale du Mondial 2022. Lloris, l'autre recordman du jour avec sa 142e sélection et son 17e match en coupe du monde, s'est lui parfois montré moins rassurant à la tête de la défense mais il a été précieux pour éviter l'ouverture du score. En quart, contre l'Angleterre ou le Sénégal qui s'affrontent dans la soirée pour rejoindre les Bleus, ceux-ci devront hausser d'un cran leur niveau car le prochain adversaire aura d'autres arguments offensifs à faire valoir.

C'est fini ! Les Bleus s'imposent 3-1 contre la Pologne et filent en quart de finale du Mondial 2022 !

Le point à la 90+6e minute : Pénalty pour la Pologne ! Lewandoski le transforme, ça fait 3-1 !

Le point à la 90+1e minute : LEEE DOUBLLLLLLÉÉ DE KYLIAN MBAPPÉ !!!!

Le score en direct : France 3-1 Pologne France : Giroud (42e minute, 91e minute), Mbappé (74e minute) Pologne : Lewandowski (96e minute)

Le point à la 90e minute : Le but de Kylian Mbappé a fait beaucoup de mal aux Polonais. Les coéquipiers de Lewandowski manque de réaction et ne manifestent aucune envie de revenir au score. Il y a 5 minutes de temps additionnel.

Le point à la 80e minute : La France continue sur sa lancée, en monopolisant ce ballon et en tentant, comme à son habitude, de passer par les côtés.

Le point à la 74e : BUUUTTTTTTTT !!!! Kylian Mbappé trouve la lucarne!! La France fait le break. Quelle frappe de l'attaquant des Bleus. Même Szczesny ne peut rien. Le Parisien place une frappe surpuissante dans la lucarne polonaise. Kylian Mbappé est le 1er joueur de l’histoire à inscrire 8 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans.

Le point à la 70e minute : les minutes défilent et la France ne s'est toujours pas mise à l'abri, au niveau du tableau d'affichage. Didier Deschamps effectue son premier changement. Aurélien Tchouaméni, avertit en première période, cède sa place à son ancien coéquipier de l'AS Monaco Youssouf Fofana.

Le point à la 60e minute : l'équipe de France a frappé onze fois au but depuis le début du match. Les Bleus ont cadré cinq fois. La France accentue la pression sur la défense polonaise depuis plusieurs minutes mais ne trouve pas la faille pour inscrire un second but.

Le point à la 55e minute : très grosse domination de la France depuis le retour des vestiaires. Les Bleus continuent de se montrer dangereux sur les côtés avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. La Pologne semble dépassée et ne parvient pas à garder le ballon plus de dix passes.

Le point au début de la seconde période : C'est reparti entre la France et la Pologne ! Aucun changement n'a été opéré par les deux sélectionneurs.

Le point à la mi-temps : L'arbitre siffle la fin du premier acte ! La délivrance est venue d'Olivier Giroud en toute fin de première mi-temps, avec ce 52e but sous le maillot tricolore. Il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. La Pologne s'est montrée dangereuse, mais Lloris et Varane ont sauvé les Bleus.

Le point à la 42e : BBUUUTTTTTTT !!!!!! Olivier Giroud délivre les Bleus avant la pause ! L'attaquant de l'équipe de France débloque le score ! Le Français est parfaitement servi dans la surface de réparation par Mbappé et conclut parfaitement pour dépasser le record de Thierry Henry sur le nombre de buts en sélection. C'est le 52e en Bleu pour la Gire, qui laisse pour de bon Henry dans le rétro !

Le point à la 40e minute : Le match s'est largement équilibré par rapport aux vingt premières minutes. La Pologne fait désormais jeu égal avec la France. Hugo Lloris a d'ailleurs fait un arrêt phénoménal alors que la Pologne était toute proche de marquer. Varane supplée ensuite son portier en sauvant sur sa ligne.

Le point à la 30e minute : Les Polonais commencent à relever la tête. Après avoir subi pendant plus d'une vingtaine de minutes, les Polonais reprennent du poil de la bête et se portent à l'attaque. Depuis quelques minutes, la Pologne parvient à conserver un peu le ballon et tente de s'approcher du but adverse.

Le point à la 28e minute : QUELLE OCCASION MANQUÉE PAR OLIVIER GIROUD !!! Sur une récupération haute des Bleus, Griezmann décale Dembélé qui centre en première intention au second poteau. Giroud se jette pour pousser dans la cage vide mais il manque le cadre. Le drapeau se lève à la fin de l'action.

Le point à la 20e minute : les Bleus exploitent bien les côtés et parviennent à déborder les Polonais pour se montrer dangereux. Nous avons assité à une belle incursion d'Ousmane Dembélé qui a parfaitement crocheté deux défenseurs Polonais avant de frapper. Mais sa frappe était malheureux trop écrasé et Szczesny l'a facilement captée.

Le point à la 10e minute : les Bleus sont bien rentrés dans leur match. Les Bleusont d'entrée de jeu mis la pression d'entrée sur la Pologne avec notamment un corner sur lequel Varane s'est élevé le plus haut pour reprendre de la tête. L'équipe de France met la pression relativement haut permettant de récupérer très rapidement le ballon. Kylian Mbappé semble être en forme. Côté gauche, son centre passe devant le but. Dembélé le récupère au deuxième poteau, mais la frappe de l'attaquant français est déviée en corner.

Le point au coup d'envoi : Et c'est parti pour ce troisième huitièmes de finale du Mondial 2022 !!! Les Bleus évoluent avec leur maillot traditionnel bleu tandis que la Pologne est en blanc ! Le match est arbitré par le Vénézuélien Jesús Valenzuela.

Les compositions : France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann -Dembélé, Giroud, Mbappé Pologne : Szczesny – Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski – Kaminski, S.Szymanski, Krychowiak, Frankowski – Zielinski, Lewandowski

Les Bleus confiants

C'est un pari osé. Les Bleus ont fait le choix de ne pas travailler les tirs au but contrairement à la Pologne. L'élimination contre la Suisse à l'Euro 2021 n'aura donc pas servi de leçon. Rappelons que l'équipe de France n'a pas encore bénéficié de penalty dans cette Coupe du monde, laissant notamment le flou sur la hiérarchie dans ce domaine.

Hugo Lloris pour l'histoire

Le gardien de but des Bleus, Hugo Lloris va honorer sa 142e sélection avec l'équipe de France soit autant que le joueur le plus capé, Lilian Thuram.

Des mauvais souvenirs pour les Bleus

La France et la Pologne se connaissent bien. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que les deux nations s'affrontent en phase à élimination directe d'une Coupe du monde. En effet, en 1982, la France et la Pologne s'était retrouvée pour le match à la 3e place et les Bleus s'étaient inclinés 3-2 face aux Polonais.

La composition des Bleus

À 20 minutes du coup d'envoi voici, pour rappel, la composition de l'équipe de France pour ce huitième de finale de la Coupe du monde 2022: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann -Dembélé, Giroud, Mbappé.

La composition de la Pologne

Comme pour celle des Bleus, la compo de la Pologne ne comporte pas de surprises. Lewandowski débute en pointe, alors que Szczesny est aligné dans les buts. L'ancien Monégasque, Kamil Glik, débutera en défense centrale. La composition : Szczesny – Cash, Kiwior, Glik, Bereszynski – Kaminski, S.Szymanski, Krychowiak, Frankowski – Zielinski, Lewandowski