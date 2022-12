Coupe du monde 2022 : Rabiot et Upamecano pourront-ils assurer le match des Bleus ?

Les Bleus seront-ils au top de leur forme dimanche pour la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, après leur victoire face au Maroc ? Les titulaires ont passé la journée de jeudi au repos. Il faut se ménager car un vilain virus circulerait à Doha. Il a déjà touché Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, restés à l'hôtel lors de la demi-finale. Il semblerait dorénavant que ce soit aussi au tour de Kingsley Coman d'être malade. L'heure est donc à la précaution dans les rangs de l'équipe de France.

Pas de port du masque imposé

Face au virus, Didier Deschamps ne veut pas tomber, dit-il, dans la psychose. Les Bleus ont de fait renforcé leur vigilance. D'abord en mettant à disposition dans les principaux lieux de vie de l'hôtel du gel hydroalcoolique et en isolant les malades. En début de semaine, Adrien Rabiot, qui était courbaturé, est resté dans sa chambre. En revanche, le port du masque n'est pas imposé, sauf pour les journalistes, une première depuis le début de la compétition.

Les Bleus doivent pouvoir embrasser leur famille car cela fait partie du bien-être des joueurs, indique le staff.

Se soigner par la méthode douce

En attendant, pour soigner les Bleus souffrant, c'est la méthode douce, précise le docteur Jean-Pierre Fraïoli, ancien médecin du PSG. "Avec un peu de vitamine C et un peu de repos, ça va rentrer dans l'ordre. S'ils ne s'entraînent pas pendant trois jours c'est inquiétant, c'est quand-même des gars qui ont besoin de s'entraîner beaucoup", précise-t-il.

De l'efferalgan et de la vitamine C, c'est des choses qui sont pas pénalisantes sur le plan dopage. C'est surtout le problème de la condition physique pour savoir s'ils vont être rétablis dans les jours qui viennent", ajoute-t-il. Mais les nouvelles sont rassurantes : ce matin, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont repris l'entraînement. Kingsley Coman va de mieux en mieux. Tous les trois devraient être opérationnels dimanche.