Coupe du monde 2022 : Argentine-Pays-Bas, souvenir d'un match historique en 1978

La Coupe du monde de football au Qatar entame sa phase des quarts de finale ce vendredi. Si ce sont le Brésil et la Croatie qui ouvrent le bal à 16 heures, les Pays-Bas et l'Argentine suivent le pas dès 20 heures, une rencontre à suivre en intégralité sur Europe 1 Sport dès 19h15. C'est une affiche historique, qui rappellera de bons souvenirs aux fans de ballon rond de 1978. À l'époque, les deux nations s'affrontaient en finale de la Coupe du monde, à Buenos Aires. C'est à domicile que les Argentins remportaient alors leur premier trophée.

"Un match affreux"

Ce match légendaire était surtout sous tension, bien avant le premier coup de sifflet. Deux heures avant la rencontre, le stade Monumental de la capitale était déjà plein à craquer. Il y planait une ambiance toute particulière. "C'était un match affreux", se souvient le journaliste d'Europe 1 Jacques Vendroux. "Où quand les joueurs néerlandais attaquaient, vous aviez 70.000 personnes qui sifflaient, et tout ça sous l'œil ricanant du général Videla", l'ancien président argentin.

Ce dernier avait notamment salué avant le match l'arbitre de la rencontre, qui semblait sous influence. Les joueurs argentins quant à eux, ont montré un jeu agressif, et se sont imposé trois buts en prolongation, notamment grâce à un doublé de la star Mario Kempes. Dépités, les Hollandais ont refusé d'aller chercher leurs médailles.

"Une ambiance incroyable"

L'Argentine était bien entendu en liesse. Manuelo, huit ans à l'époque, avait regardé le match sur une télé en noir et blanc. "C'était une ambiance incroyable, et je pense que ça va recommencer ce soir parce que le stade va être rempli d'Argentins. On a tous l'espoir de gagner à nouveau et de remporter une troisième coupe." Après les sacres des équipes de Kempes et de Maradona, l'Argentine espère la consécration pour les protéger de Lionel Messi.