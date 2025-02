Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les quarts de finale ?

La Coupe de France entre dans sa phase décisive avec les quarts de finale ce mardi 25 février. Le Stade Briochin, l'un des deux derniers représentants des clubs amateurs, défie le PSG. Avant ce match, trois autres rencontres seront diffusées en direct sur BeIN Sports.

La Coupe de France reprend ses droits ce mardi 25 février avec le début des quarts de finale de la compétition. Après un tour précédent qui a révélé son lot de surprise et notamment les éliminations de plusieurs clubs de Ligue 1 par des équipes d'échelons inférieurs, les regards seront tournés vers le Petit Poucet de la compétition, le Stade Briochin, qui affronte le PSG.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Ligue 1 : le syndicat des arbitres saisit le Comité d'éthique après les propos de Longoria

Le PSG en clôture

Mais avant cela, trois rencontres auront lieu. Les deux premiers matchs se tiendront tous deux ce mardi 25 février à 21h00 en direct sur les chaines BeIN Sports. L'affiche opposant l'AS Cannes à l'En Avant Guingamp sera ainsi disponible sur BeIN Sports 1, tandis que la rencontre SCO d'Angers contre le Stade de Reims sera retransmise sur BeIN Sports 2.

C'est ensuite le Stade Brestois qui recevra l'USL Dunkerque ce mercredi 26 février à 19h00, un match diffusé en direct sur BeIN Sports 2. Enfin, le PSG se déplacera au Roahzon Park pour défier le Stade Briochin en clôture des quarts de finale (21h10). L'affrontement entre les amateurs de Saint-Brieuc et Ousmane Dembélé et consorts est la seule rencontre des quarts diffusée simultanément entre France 3 et BeIN Sports 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À noter que le tirage des demi-finales de la Coupe de France, prévus les mardi 1ᵉʳ et mercredi 2 avril 2025, aura lieu ce jeudi 27 février à 19h50 et sera diffusé sur France 3 dans l'émission Tout le Sport.