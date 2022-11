Coupe du monde 2022 : à Paris, les supporters des Bleus saluent «un beau début» de compétition

Un, deux, trois et quatre buts ! Pour leur premier match de la Coupe du monde face à l'Australie, les Bleus sont entrés par la grande porte de l'événement. A Paris, dans les salles des bars, les supporters ont vibré avec les hommes de Didier Deschamps, malgré un début de match difficile. "On s'est fait peur avec un premier but qu'on s'est pris avec la sortie de Lucas Hernandez", explique Baptiste au micro d'Europe 1.

La finale en ligne de mire

Le supporter des Bleus n'a pas quitté son siège du match et n'a repris son souffle qu'au premier but de la France, signé Adrien Rabiot : "On a mis quatre buts au final, dont deux de Giroud. Donc, c'est plutôt un beau début de compétition", se rassure-t-il. Un peu plus loin, Sam est l'un des rares supporters australiens présents dans la salle. Avec son Koala en peluche visé sur la tête et sa bière, il estime que l'Australie "s'en est bien sortie. Ce n'était pas si simple face aux Français et pourtant on leur a compliqué la tâche, on a marqué un but. C'est tout ce qui compte face à la France", explique-t-il.

Et dans le bar, certains Français se prennent déjà à rêver : "La huitième de finale, le quart, les demies et la Finale. En 2018, on l'a fait alors pourquoi pas encore cette année", exulte Thomas. Mais avant de soulever la Coupe une nouvelle fois, les Bleus devront déjà affronter le Danemark, ce samedi.