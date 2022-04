Comment une blessure d'ego adolescente a transformé Guillaume Néry en champion d'apnée

INTERVIEW

Il a su sublimer une immature blessure d'ego. C'est à cause d'une petite vexation d'adolescent que Guillaume Néry s'est tourné vers l'apnée. Celui qui a depuis battu à quatre reprises le record du monde d’apnée en profondeur et publie Nature aquatique revient sur l'élément déclencheur de sa carrière dimanche au micro d'Isabelle Morizet, à l'occasion de son invitation dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.

Alors qu'il a 14 ans, Guillaume Néry fait un trajet à l'arrière d'une voiture en compagnie d'Éric, son camarade de tennis. Les deux adolescents décident de s'adonner à un concours d'apnée pour tromper l'ennui. Guillaume Néry tient sa respiration mois longtemps que son ami et perd. "Au départ, c'est une histoire complètement banale. Sauf que ça a égratigné un peu mon ego et ma soif de défi, de challenges, de performance", reconnaît Guillaume Néry.

"Je me mettais complètement nu dans mon lit"

"Je vais essayer de faire ça chez moi, et comme ça, la prochaine fois, je le battrai", se dit alors l'adolescent. Il décide alors de s'entraîner à retenir le plus longtemps sa respiration. Avec des essais de techniques pour le moins amateures. "J'étais assez intéressé par la science naturelle comme matière. En plus, c'était à un moment où l'on étudie le corps humain et les poumons. J'allais chercher des informations", explique l'apnéiste. "Je découvrais que la peau respire. Donc j'ouvrais les fenêtres et je me mettais complètement nu dans mon lit, en me disant si la peau respire, j'allais gagner quelques secondes."

Depuis, Guillaume Néry a professionnalisé sa technique et est devenu plusieurs fois recordman mondial. Mais c'est bien de ce simple défi qu'est né son attrait pour l'apnée. "C'était devenu un peu une obsession, cette histoire", se souvient l'ancien adolescent. "Mais c'est un peu mon tempérament : quand quelque chose me tient à cœur, je déploie absolument tout."