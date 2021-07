Comment Teddy Riner s'est préparé pour décrocher l'or aux JO de Tokyo

Teddy Riner vise la passe de trois aux Jeux olympiques de Tokyo. Vendredi, la superstar du judo mondial va disputer son quatrième tournoi olympique dans la catégorie reine des + 100 kilos pour tenter de décrocher une troisième médaille d'or, après Londres 2012 et Rio 2016. Alors que les JO de Tokyo ont été repoussés d'un an en raison de la pandémie, le géant tricolore de 32 ans a dû poursuivre sa préparation et s'est blessé au genou gauche il y a quelques mois, comme le raconte un documentaire diffusé sur France 2 le 21 juillet. Teddy Riner s'est fait une déchirure du ligament croisé postérieur fin février lors d'un stage au Maroc et a dû porter une atèle sur-mesure pendant deux mois. Une sérieuse blessure qui n'avait pas été rendue publique jusque-là.

"Ça s'est consolidé plus vite que prévu"

Le décuple champion du monde, 138 kilos dans la balance, aborde donc ce nouveau rendez-vous olympique dans des conditions loin d'être idéales. En février 2020 déjà, l'année du report des Jeux et quelques semaines après avoir repris la compétition, Teddy Riner avait perdu son combat contre le Japonais Kogoro Kageura au Grand Slam de Paris, sa première défaite depuis 2010. Le Français a eu le temps de se remettre de ce revers inattendu devant ses fans, mais sa préparation est marquée par la fragilité de sa blessure. "À ce moment-là, je pensais que je m'étais fait les (ligaments) croisés", a-t-il raconté à l'AFP, qui l'a interrogé fin juin après la projection du documentaire de France Télévisions qui lui est consacré à la presse.

"Je pensais que j'allais prendre sept mois et que c'était foutu (...) Ça s'est consolidé, c'est allé plus vite (qu'attendu)", a-t-il tenu à rassurer. "Bien sûr, de temps en temps, (mon genou) me fait mal, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner, ça ne m'empêche pas d'aller au bout de moi-même. Ça, c'est cool, c'est le point positif, clairement". Depuis l'introduction du judo aux JO, en 1964 à Tokyo, où les épreuves s'étaient déjà tenues au Budokan, un seul combattant est parvenu à remporter trois titres : le Japonais Tadahiro Nomura, vainqueur en 1996, 2000 et 2004 en -60 kg.

Un tirage au sort complexe

En 2021, Teddy Riner a donné une première réponse en s'imposant avec autorité lors du Masters de Doha en janvier, la seule compétition qu'il a disputée cette année, mais cela ne lui a pas permis d'accrocher un statut de tête de série aux Jeux olympiques. "Forcément, je dirais que je n'ai que 50% de repères par rapport à la compétition, puisque ça se perd. Mais je vais arriver dans un super état de forme et dans de bonnes dispositions", a-t-il assuré fin juin, à un mois de la grande échéance.

J-7 avant un rendez-vous que j'attends depuis des années Merci à tous pour vos nombreux retours sur le doc et vos messages de soutien, content qu’il vous ait plu pic.twitter.com/alprIDLF82 — Teddy Riner (@teddyriner) July 23, 2021

Parmi ses principaux rivaux en +100 kg, il y aura le Japonais Hisayoshi Harasawa, sa victime en finale en 2016 à Rio, qui, comme tous ses compatriotes, à l'image de la star Shohei Ono, de Uta Abe ou de son frère Hifumi, est très attendu pour ces Jeux disputés à domicile malgré l'absence de public. Au premier tour déjà, le judoka français devra se défaire de l'Autrichien Stephan Hegyi contre qui il avait éprouvé beaucoup de difficultés à Paris en 2020. Puis il pourrait se frotter à l'Israélien Or Sasson, qu'il avait battu en demi-finales à Rio en 2016. Un tirage compliqué alors que le Français ne s'avance pas dans les meilleures dispositions physiques.

Tous les regards tournés vers Riner

Au lendemain de la compétition individuelle, Teddy Riner aura une nouvelle chance de titre avec l'épreuve par équipes mixtes introduite pour la première fois aux JO. "C'est un bel objectif et on a une belle équipe pour réussir. J'y vais, je peux aussi être triple champion olympique avec cette épreuve, ou quadruple ! Ce n'est pas une médaille qu'on minimise", a-t-il déclaré.

Départ vers Tokyo avancé en raison du typhon qui arrive sur la région d’Himeji Merci à tous pour cet accueil chaleureux et grosses pensées pour les habitants qui vont traverser des heures difficiles pic.twitter.com/0XiCbKSI73 — Teddy Riner (@teddyriner) July 26, 2021

Arrivée à Tokyo, la superstar française du judo s'est dite scrutée de près par les médias japonais, au pays du judo. Lundi, Teddy Riner a dû quitter son camp de base dans la région d'Himeji, à l'ouest de la capitale nipponne, plus tôt que prévu en raison de l'arrivée d'un typhon. De nouvelles incertitudes que le Français doit surmonter, mais nul doute qu'il aura les épaules assez larges pour briller à nouveau aux Jeux, dans le temple du judo.