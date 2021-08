Cinq questions (et des réponses) sur la nouvelle saison de Ligue 1

DÉCRYPTAGE

Monaco-Nantes. Voici la toute première affiche de la nouvelle saison de Ligue 1, qui s’ouvre donc vendredi soir sur le Rocher. Le championnat 2020-2021 avait accouché d’une énorme surprise, avec le sacre de Lille devant le PSG, ultra-favori. Malgré un changement d’entraîneur et un chamboulement de son effectif, le Losc va-t-il tenir son rang ? Revanchard et fort d’un recrutement cinq étoiles, le PSG va-t-il écraser le championnat ? Du côté des outsiders, l'OM et l’OL, avec à leur tête deux entraîneurs étrangers, vont-ils être à la hauteur du jeu offensif promis ? Christophe Galtier, le grand artisan du titre lillois, va-t-il récidiver dans son nouveau club, Nice ? Et quelles sont les recrues à surveiller ? Telles sont les cinq questions auxquelles Europe 1 apporte quelques éléments de réponse.

Lille va-t-il tenir son rang ?

Champion de France inattendu en mai et vainqueur du Trophée des champions dimanche face au Paris SG (1-0), Lille est incontestablement dans une spirale positive. Mais nombre d’incertitudes pèsent sur les épaules des Dogues, alors que la situation financière du club n’est toujours pas assainie et que le mercato estival n’est pas terminé. En outre, le coach faiseur de miracles Christophe Galtier, grand artisan du titre, n’a pas souhaité continuer l’aventure, et préféré poser ses valises à Nice. Et son remplaçant, Jocelyn Gourvennec, nommé à la surprise générale, n’a comme seul référence au poste de technicien qu’une victoire en Coupe de France en 2014 et un parcours jusqu’en 16ème de finale de la Ligue Europa en 2015, à chaque fois avec Guingamp.

Alors forcément, le nouvel entraineur du Losc va miser sur la continuité. Dans les matches de préparation comme lors du Trophée des champions (remporté face au PSG), c'est dans le 4-4-2 utilisé par son prédécesseur que l'ancien technicien bordelais a disposé ses hommes. Avec, comme fil rouge, la capacité à alterner pressing et défense en bloc. Reste que l’effectif n’est pas encore consolidé. Lille doit vendre pour équilibrer ses comptes. Renato Sanches, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et consorts ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante.

D’où une certaine prudence de la part de Jocelyn Gourvennec. Lors de son intronisation début juillet, le nouveau coach des Dogues n'avait pas évoqué d'objectif de classement. Son président, Olivier Létang, avait été plus direct : "On veut se qualifier tous les ans pour une compétition européenne." Donc terminer dans le top 5... ou gagner une Coupe. Mais conserver le titre de champion de France relèverait d’un exploit colossal.

Le PSG et ses stars vont-ils écraser la saison ?

La saison du PSG n’a pas débuté sous les meilleurs auspices, et la défaite face à Lille (1-0) le 1er août lors du Trophée des Champions a rappelé au club de la capitale que recruter n’est pas gagner. Et laisser échapper une coupe que le PSG monopolisait depuis 2013 fait tache au vu de ses immenses moyens. Autant dire que Mauricio Pochettino débute la saison avec une sacrée pression sur les épaules.

Pour son premier été dans la capitale, "Poche" a tenté d'insuffler sa philosophie de mouvement du ballon et de pressing, aidé par un recrutement XXL permis par le coup de pouce financier de l'ambitieux propriétaire qatarien du club. Le PSG a donc attiré deux anciens vainqueurs de la Ligue des champions, le défenseur espagnol Sergio Ramos et le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, ainsi que le meilleur joueur du dernier Euro, le gardien italien Gianluigi Donnarumma et l'un des meilleurs latéraux du monde, le Marocain Hakimi. Dans le même temps, Neymar a prolongé son contrat jusqu'en 2025, Angel Di Maria jusqu'en 2022 et Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin prochain, est pour l'heure toujours parisien.

Cette armada-là doit, sur le papier, marcher sur la Ligue 1. Mais l'échec du Trophée des champions rappelle à Pochettino que le chantier est loin d'être fini. Et le cas Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé, va continuer d'alimenter la chronique ces prochaines semaines...

Les coachs étrangers vont-ils révolutionner le championnat ?

C’est l’une des particularités de cette saison 2021-2022 : nombre de coachs étrangers vont s’asseoir sur le banc d’équipe de Ligue 1. En particulier chez les outsiders Lyon, Marseille et Monaco, et chez le grand blessé, Bordeaux, traumatisé par une vente compliquée.

Peter Bosz, la méthode néerlandaise. A Lyon, la principale mission du successeur de Rudi Garcia, Peter Bosz, est de retrouver la Ligue des champions, objectif manqué la saison dernière. L'ancien entraîneur de l'Ajax arrive à l'OL après deux expériences mitigées en Allemagne, d'abord au Borussia Dortmund puis au Bayer Leverkusen. Le chantier est de taille pour Bosz, qui devra reconstruire une attaque orpheline de son compatriote Memphis Depay, parti au FC Barcelone. "J'ai besoin de temps", a prévenu le technicien néerlandais lundi dans un entretien à l'AFP, refusant de fixer un "objectif précis". Sa première mission sera de conquérir les supporters grâce à un jeu attractif, tourné vers l’attaque.

Jorge Sampaoli, pour un renouveau marseillais. Satisfait par un mercato conforme à ses exigences, le bouillant entraîneur argentin de Marseille Jorge Sampaoli se doit d'être à la hauteur de sa première saison pleine en Ligue 1 avec Marseille, pour matérialiser les ambitions de sa direction et briller enfin en Europe. L'heure est venue d'écrire une histoire plus heureuse avec le club phocéen, qui colle à l'ADN de cet adepte du jeu offensif au tempérament de feu. Les ingrédients sont en tout cas réunis pour redonner le sourire aux supporters : un Stade Vélodrome de nouveau investi par les fans (même en capacité limitée), un président Pablo Longoria sur la même longueur d'ondes que son technicien et surtout un mercato prometteur.

Malgré des moyens limités, l'OM a embauché plusieurs jeunes "pépites": le milieu français d'Arsenal Mattéo Guendouzi (22 ans), l'ailier turc Cengiz Ünder (23 ans), le défenseur argentin Leonardo Balerdi (22 ans), le défenseur français William Saliba (20 ans), l'ailier américain Konrad De La Fuente (20 ans) et surtout le milieu brésilien Gerson (24 ans) (voir plus bas) ont rejoint le centre d'entraînement de la Commanderie. Ce n'est cependant que sur la pelouse que les supporters jugeront l'impact de "Sampa", dont le principal fait d'armes en tant que technicien reste un succès en Copa America en 2015 avec la sélection chilienne.

Nilo Kovacs pour confirmer. Troisième de Ligue 1 la saison passée, l'AS Monaco veut se "pérenniser au niveau européen", comme le clame son vice-président Oleg Petrov, qui mise sur un effectif stabilisé pour retrouver la Ligue des champions dès septembre. Champion en 2017, au bord de la relégation deux ans plus tard, l'ASM semble aujourd'hui avoir retrouvé de la stabilité, grâce aux bases posées l'an dernier par les arrivées de Paul Mitchell comme directeur sportif et surtout de l'entraîneur Niko Kovac.

La saison passée, Monaco a réussi une phase retour canon, avec une 3e place au bout et une finale de Coupe de France (perdue face au PSG) qui portent la marque de Kovac, dont les principes, entre système évolutif (4-2-3-1 en phase défensive, 3-5-2 en phase offensive) et pressing haut, ont été convaincants.

Vladimir Petkovic, mission redressement. En attirant jusqu'en 2024 l'expérimenté entraîneur Vladimir Petkovic, qui sort d'un Euro réussi avec la Suisse, le nouveau patron des Girondins de Bordeaux Gerard Lopez légitime son projet de reprise d'un club en berne en envoyant un signal fort. Le sélectionneur suisse, âgé de 57 ans dont sept passés à la tête de la ‘Nati’. Reconnu comme un fin psychologue, il est vu comme le principal artisan du renouveau de la sélection helvète, stoppée aux tirs au but par l'Espagne en quart de finale de l'Euro (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.), après avoir sorti la France en huitième de finale (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.).

L'entraîneur suisse a en tout cas suscité l'étonnement au pays selon le journal Le Matin, qui soulignait que Bordeaux n'avait "rien d'un grand club européen ou d'une adresse prestigieuse". Nul doute qu'il a reçu des garanties sur la compétitivité de son futur groupe afin d'atteindre l'objectif fixé par Lopez : une place dans la première moitié de tableau à l'issue de sa première saison, puis l'Europe dans trois ans.

Christophe Galtier va-t-il réussir son pari à Nice ?

Sacré avec Lille au printemps, Christophe Galtier a filé plein sud cet été, jusqu'à Nice : symbole des ambitions des Aiglons après une saison décevante, l'entraîneur doit encore achever d'y construire une équipe à son image, un exercice délicat. A 54 ans, Galtier le Marseillais, qui s'est engagé pour trois saisons, se sait attendu pour bâtir son classique 4-4-2 à la hauteur du recrutement déjà engagé (36 millions d'euros). L'exercice est délicat : neuvièmes la saison passée, les Aiglons ont connu deux entraîneurs différents, Patrick Vieira et Adrian Ursea, et l'effectif, très rajeuni à cause de l'absence des internationaux et des blessés.

Galtier bénéficie en tout cas d'une énorme aura, grâce au magnifique titre de champion de France avec Lille. Le technicien a cependant du travail et les joueurs vont devoir composer avec son tempérament.

Les recrues stars vont-elles être à la hauteur ?

De la superstar Sergio Ramos au revenant Kevin Gameiro en passant par le revanchard Alexander Nübel, la saison 2021-2022 de Ligue 1, qui débute vendredi, verra de nouvelles figures fouler les pelouses du championnat français.

Fleuron d'un recrutement XXL avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, l'un des meilleurs gardiens au monde (comme son coéquipier et futur concurrent Keylor Navas...), Sergio Ramos apporte au club parisien son immense expérience... et son lot d'interrogations. Touché au mollet gauche fin juillet, sa première apparition sous le maillot parisien se fait attendre. Il a raté le Trophée des champions, perdu contre Lille (1-0), et la forme physique du défenseur de 35 ans interroge après une année émaillée d'absences au Real Madrid, avec 30 matches manqués.

"Home sweet home" : huit ans après avoir quitté la L1 pour la Liga, Kevin Gameiro revient à la maison, là où il a été lancé en pro en 2005 sous les couleurs du Racing club de Strasbourg. "Ravi de retrouver ce stade de la Meinau" qui lui a "tant donné", l'avant-centre passé par Séville, l'Atlético Madrid et Valence avoue avoir eu la "chair de poule en revenant" et devra prouver qu'il n'a rien perdu de ses qualités de buteur.

"Plus grand talent brésilien de sa génération" selon son président Pablo Longoria, le Brésilien Gerson est la tête de gondole de l'ambitieux mercato marseillais. Arrivé de Flamengo pour un transfert estimé à 25 millions d'euros, le milieu relayeur de 24 ans est attendu au tournant, deux ans après une première expérience mitigée en Italie avec l'AS Rome et la Fiorentina.

Joueur rapide capable de jouer sur l'aile ou au milieu, Justin Kluivert espère percer enfin à Nice et se montrer à la hauteur de son illustre père, l'ancien avant-centre Patrick Kluivert. Barré à l'AS Rome et après un premier prêt en demi-teinte avec le RB Leipzig, le Néerlandais devrait trouver sur la Côte d'Azur un environnement plus favorable à son éclosion.

Enfin, qu'il semble loin le temps où Alexander Nübel était présenté comme le successeur de Manuel Neuer au Bayern Munich et avec la Mannschaft. Depuis son transfert chez l'ogre bavarois à l'été 2020, en provenance de Schalke 04, Nübel s'est contenté de miettes : un petit match en championnat, autant en Coupe et deux en Ligue des champions. Mais son prêt de deux ans à l'ASM devrait lui donner la possibilité de briller enfin, loin de l'ombre de son compatriote.