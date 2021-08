Football : Lille remporte le Trophée des champions en battant le PSG 1-0 à Tel-Aviv

Lille, champion de France en titre de football, a remporté le premier Trophée des champions de son histoire en battant le Paris Saint-Germain 1 à 0, dimanche à Tel-Aviv devant environ 29.000 spectateurs. Le Portugais Xeka a inscrit l'unique but du match d'une frappe magnifique juste avant la mi-temps (45e). A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le PSG, tenant de la Coupe de France et qui restait sur huit victoires d'affilée dans ce Trophée des champions, a joué sans ses stars Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Di Maria et Neymar, ainsi que sans son milieu Idrissa Gueye, positif au Covid-19.

Hakimi sifflé à chacune de ses prises de balle

Solides en défense, chirurgicaux en contre, les "Dogues" ont joué sur leurs forces, avec à la baguette le buteur turc Burak Yilmaz, pas loin d'ouvrir le score à trois reprises (6e, 7e, 40e). Et c'est donc finalement Xeka qui a récompensé les efforts des Lillois, d'un tir soudain qui a réveillé une partie jusque-là plutôt équilibrée. L'été du milieu portugais est un exemple de résilience : mi-juillet, il a été impliqué dans une bagarre avec... son coéquipier Tiago Djalo, à la mi-temps d'un match amical. Le voilà héros de la soirée, avec la statuette d'homme du match !

En face, Paris a reposé sur les percées de Hakimi pour déstabiliser le bloc nordiste dans le couloir droit, où la recrue a fait parler ses qualités de vitesse. Mais à l'image de son équipe en difficulté, le Marocain a connu une soirée compliquée, perturbée par les sifflets du public de Tel-Aviv à chacune de ses prises de balle. Le joueur a notamment pris position pour la Palestine au printemps dernier, au coeur d'une nouvelle crise israélo-palestinienne.

Lille était infranchissable

Dans cette drôle d'ambiance, le PSG a tenté de se sortir du marasme, renforcé par la chaleur (29 degrés au coup d'envoi), par deux frappes de loin (28e, 39e) que le gardien Leo Jardim a repoussées. La seconde période a été du même acabit pour des Parisiens sans idées face à des Lillois repliés façon "tortue romaine". De la tête, Abdou Diallo (56e) a eu la meilleure occasion, sur corner, mais le défenseur a raté le cadre. Même maladresse pour Julian Draxler (75e).

L'entrée de Wijnaldum, qui a eu sa chance (90e+1), a redonné du souffle aux Parisiens en fin de match, mais Lille était infranchissable. Jardim a bien loupé son dégagement (90e+2), en tirant directement sur Mauro Icardi, mais le buteur argentin n'a pas pu profiter de son erreur. Paris reste sans but. Son dernier "zéro" sur le plan national remontait à la défaite contre Lille en Championnat (1-0), début avril, un revers qui a coûté très cher dans la course au titre. Reste aujourd'hui à écrire une autre fin.