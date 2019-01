Cinq ans après son accident, Michael Schumacher "entre les meilleures mains"

Le message est court et donne de rares nouvelles de Michael Schumacher, victime d'un accident de ski il y a un peu plus de cinq ans. Mercredi, sa famille a diffusé un communiqué relayé par Le Figaro, qui ne dit rien de l'état de santé du champion de Formule 1 mais indique qu'il fait l'objet de soins constants.

"Tout ce qui est physiquement possible pour l'aider". "Soyez assurés que Michael est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est physiquement possible pour l'aider. Veuillez comprendre que nous respectons les souhaits de Michael et maintenons privé le sujet très sensible qu'est sa santé, comme toujours", indique le message. La famille du septuple champion du monde, qui va fêter ses 50 ans le 3 janvier, ne s'exprime pas sur l'évolution de ses blessures à la tête. De l'avis de neurologues réputés, le pilote allemand, techniquement sorti du coma, est forcément dans un état végétatif.

Une exposition ouverte jeudi. "Nous sommes très heureux de célébrer le 50ème anniversaire de Michael avec vous demain. Du fond du cœur, merci à vous de le faire avec nous. Keep Fighting Fondation nous fait un cadeau, à lui, vous et nous, en créant un musée virtuel", poursuit le communiqué, toujours selon Le Figaro. L'expo du Musée Ferrari à Maranello, qui ouvre jeudi, est sobrement baptisée "Michael 50".