Chant insultant contre Émiliano Sala : «Une masse d'abrutis nés avant la honte»

EDITO

Deux matches de Ligue 1 se jouaient hier soir. Nantes a battu Rennes (2-1) et Nice a dominé Saint-Étienne 4-2. Mais à Nice, on retient malheureusement ce qui s’est passé en tribunes. Des supporters niçois ont entonné un chant pour salir la mémoire d’Émiliano Sala, l’ancien joueur nantais disparu dans un accident d’avion. On a encore franchi un pas dans l’inacceptable.

Une saison marquée par les incidents

C’est bien, on finit la saison en fanfare. On l’avait commencée avec des matches interrompus, des jets de bouteilles sur des joueurs, des envahissements de terrain et même une bataille rangée en tribunes. On pensait donc avoir vu ce que certains supporters peuvent montrer de pire comme comportements idiots et irresponsables dans un stade. C’était sans compter sur ces Niçois qui ont poussé le curseur jusqu’à l’abjection hier soir. Détourner un chant d’hommage à un joueur disparu tragiquement pour insulter sa mémoire. On en est donc là. La nuit est passée, la stupeur est restée.

Émiliano Sala, c’était un joueur argentin qui évoluait au FC Nantes. Il devait quitter le club pour aller à Cardiff. Et son avion s’est abîmé en mer alors qu’il rejoignait le Pays de Galles en janvier 2019. Comme il portait le numéro 9 sur son maillot, à la Beaujoire, à la 9ème minute de jeu, les supporters lui rendent hommage en chantant "C’est un Argentin qui ne lâche rien, Émiliano Sala".

Un "remix" du chant qui ne passe pas

Et là, hier soir, des supporters niçois ont adapté les paroles pour scander : "C’est un Argentin qui ne nage pas bien, Émiliano sous l’eau". À quel moment vous vous rendez au stade et vous vous dites que vous allez insulter la mémoire d’un mort ? Le pire, c'est qu’on ne parle pas de deux personnes isolées. Ce chant était largement audible. Donc il y a quand même une masse d’abrutis qui sont nés avant la honte dans ces tribunes. Parce que l’OGC Nice, le club qu’ils supportent, a perdu contre le FC Nantes en finale de la coupe de France, ils en viennent à ce comportement inqualifiable le match d’après ? Il y a un moment où ça ne sert plus à rien de chercher des explications.

L’OGC Nice a publié un communiqué pour condamner ces supporters et s’excuser auprès de la famille du joueur.

Galtier très remonté contre ses supporters

Comment pouvait-il en être autrement ? Ces supporters-là, en plus de piétiner la mémoire d’un joueur, salissent aussi l’image de leur club. Et derrière, les autres supporters niçois doivent s’excuser, se démarquer de ces gens-là. Toujours la même chose. Heureusement, une fois de plus, l’entraîneur de Nice, Christophe Galtier, a su trouver les mots justes, s'en prenant directement à ses propres supporters. 'Vous n’avez rien à faire là, tout simplement'. Voilà ce qu’il leur dit.

Encore une fois, il va falloir les retrouver, ces chanteurs sans cerveau. Ça devrait être possible. Allez hop, interdiction de stade, vous irez plutôt faire des vocalises au commissariat à l’heure des matches, personne ne vous regrettera. Et bon courage à ceux qui passent du temps à défendre les supporters. À cause de ceux-là, toutes les tribunes vont encore être montrées du doigt. Forcément, ça non plus, ils n’y ont pas pensé. La réflexion, c’est comme la décence et la morale, pas dans leurs cordes.