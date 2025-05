Champions Cup : finale historique pour l'UBB, Bordeaux au rendez-vous

Pour la première fois de son histoire, l’Union Bordeaux-Bègles dispute ce samedi après-midi la finale de la Champions Cup. Face à Northampton, le match se joue à Cardiff, au Pays de Galles. À Bordeaux, l’effervescence est totale.

L’UBB est en finale de la Champions Cup. Une première dans l’histoire du club. Les rugbymans de l’Union Bordeaux-Bègles affrontent cet après-midi Northampton. Rencontre qui se déroule au Pays de Galles, à Cardiff. Coup d’envoi à 15h45.

La ville aux couleurs de l’UBB

Dans les rues de Bordeaux, c’est évidemment l’effervescence. Drapeaux, guirlandes, fanions accrochés sur les devantures des magasins, les façades de bars, les balcons d’immeubles et les fenêtres des maisons : la ville est aux couleurs de l’UBB. Les plus chanceux comme Arnaud et Dominique se rendent à Cardiff pour assister à cette finale. "On a pris le pari d’acheter nos places pour la finale quand ils étaient en quart de finale. Pari réussi", raconte Arnaud. "on est huit, dès qu’on a su que l’UBB avait gagné la demi-finale, on a pris les places", indique pour sa part Dominique.

"On va vivre, je pense, un grand moment"

Environ 3.000 supporters de l’UBB sont attendus au Pays de Galles. Et des milliers d’autres vont vivre cette rencontre ici, dans des restaurants, chez eux, entre amis, en famille. Justin et Thierry témoignent : "Ça représente la ville de Bordeaux à travers l’Europe. On n’a plus d’équipe de foot digne de ce nom et aujourd’hui, on a une équipe de rugby qui va chercher un vrai titre. On a tous envie de gagner. Les Bordelais aiment le rugby."

La municipalité a installé une fan zone avec un écran géant sur l’immense place des Quinconces, qui accueillera cet après-midi près de 25.000 personnes. Fabrice y sera. "Le maillot, l’écharpe, et on va vivre, je pense, un grand moment. Et la troisième mi-temps", lance-t-il. Dans tout le département de la Gironde, dans des salles des fêtes notamment, des retransmissions de la finale sont également organisées.