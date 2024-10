Championnats d'Europe : les Lebrun en finale du double

Alexis et Félix Lebrun, associés en double, se sont aisément qualifiés pour la finale des championnats d'Europe de tennis de table à Linz (Autriche), la première de leur carrière.

État d'esprit positif

Dans une journée à quatre matches, simples et doubles confondus, Félix Lebrun a écarté en début d'après-midi l'Allemand Andre Bertelsmeier (135e) en cinq sets (4-1) : 12-10, 11-3, 10-12, 11-3, 14-12, après un match disputé durant lequel les deux adversaires ont délivré quelques échanges de grand spectacle devant un public de la Tipsarena conquis. L'Allemand a tenu la dragée haute au Montpelliérain, écartant quatre balles de match, avant de finalement craquer.

A peine une heure plus tôt, l'aîné des frères Lebrun, Alexis, n'avait fait qu'une bouchée de son adversaire, le Polonais Milosz Redzimski (66e mondial), victorieux quatre sets à zéro : 11-5, 11-6, 11-8, 11-5 pour lui aussi se qualifier en quarts de finale. "Plus je joue de matches, mieux je me sens et je me sens de mieux en mieux dans la salle", a apprécié le joueur de 21 ans.

Défi en double

Dans la matinée, les deux frères avaient validé leur qualification pour le dernier carré en battant la paire composée du Belge Cédric Nuytinck et du Slovaque Lubomir Pistej trois sets à zéro. Impériaux en quart de finale, les frères Lebrun ont été supérieurs à l'Autrichien Maciej Kolodziejczyk et au Moldave Vladislav Ursu, battus 3-0, 11-5, 11-9, 11-3.

Il y a deux ans, pour leurs premiers championnats d'Europe à Munich, Félix et Alexis Lebrun avaient récolté la médaille de bronze. Ils sont assurés cette fois de faire déjà mieux, eux qui se présentent en Autriche en tant que tête de série N.1 en double. Dimanche, la finale les opposera au duo suédois Anton Kallberg et Truls Moregard.

Les deux frères doivent désormais se concentrer sur leur quart de finale en simple, contre deux joueurs allemands, Benedikt Duda, 28e joueur mondial pour Félix (19h40) et Dang Qiu (20h30), le tenant du titre européen, face à Alexis.