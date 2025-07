«C'est un rêve» : le Français Benjamin Thomas, premier maillot à pois de ce Tour de France et il espère bien le garder

Pour la troisième fois de son histoire, Lille a donné le coup d'envoi de la Grand Boucle. 185 kilomètres pour la première étape de ce Tour de France. C'est Jasper Philipsen qui s'est imposé. Mais ce samedi, une formation a joué à domicile, l'équipe Cofidis, basée dans la région lilloise et le Français Benjamin Thomas qui s'est emparé du premier maillot à pois rouges.

C'était un des objectifs de l'équipe nordiste. Ce samedi, coup d'envoi de la 112e édition du Tour de France, à Lille. L'équipe Cofidis voulait montrer le maillot sur ses terres, à l'avant de peloton et tenter de décrocher la tunique à poids rouges que les fans adorent.

"J'avais carte blanche et l'équipe m'a motivé à aller dans cette échappée"

Et c'est Benjamin Thomas, l'expérimenter rouleur qui s'y est collé. Le Français est parti dans plusieurs échappés pour prendre deux petits points sur trois distribuées au classement de la montagne, suffisant donc pour prendre le maillot à pois et forcément, il y avait beaucoup de joie à l'arrivée.

"C'est mon premier maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France, c'est un rêve, c'est un maillot mythique. On l'avait défini au briefing. J'avais carte blanche et l'équipe m'a motivé à aller dans cette échappée". Des échappées où il a dû batailler avec d'autres Français, notamment Mattéo Vercher.

Avec cette empoignée au sommet du mont Cassel, c'est l'une des images de cette première étape. Les deux hommes, au coude-à-coude, sur des pavés jusqu'à la ligne. Benjamin Thomas s'impose et prend un point avant de tomber et d'emporter au passage son compatriote. Une chute sans conséquences pour lui. Il va désormais tout faire pour conserver son maillot à pois rouge le plus longtemps possible et au moins pour les deux prochaines étapes, à domicile, dans le Nord-Pas-de-Calais.