JO 2024 : vasque, anneaux... Ces trois symboles de l'évènement qui pourraient être conservés à Paris

Certaines décorations des Jeux olympiques et de la cérémonie d'ouverture pourraient bien trouver une place définitive à Paris. Anne Hidalgo planche sur quelques idées et trois sont restées dans les esprits de la municipalité. À commencer par la vasque olympique qui attire les foules. Les 100.000 tickets gratuits mis en ligne pour la voir au cœur du jardin des Tuileries sont partis en moins de 24 heures et la maire de Paris aimerait donc faire durer le plaisir après la compétition.

Autre objet qu'Anne Hidalgo souhaiterait voir perdurer dans le paysage parisien, ce sont les dix statues de femmes en bronze. Olympe de Gouges, Gisèle Halimi ou encore Simone Veil que l'on a pu apercevoir lors du tableau "Sororité" présenté lors de la cérémonie d'ouverture. Elles pourraient être exposées dans le 18ᵉ arrondissement.

"Les anneaux que ça reste un peu d'accord, mais pas tout le temps"

Enfin, l'élue socialiste travaille sur la possibilité de garder les anneaux olympiques accrochés sur la tour Eiffel. Trois propositions qui font réagir les Parisiens. "Les anneaux, que ça reste un peu d'accord, mais pas tout le temps, parce que c'est vraiment typique des Jeux olympiques", explique l'un d'eux.

"La vasque, je crois que ce serait une bonne idée de la conserver parce qu'elle est très bien faite et elle est écolo. Ce serait une très bonne idée. Par contre, pour les statues, je n'ai pas été convaincue par la réalisation. Je ne les ai pas trouvées parfaitement bien faites, mettant en valeur ces femmes. Et donc si l'idée est bonne, je pense qu'il faut retransformer ces statues et en faire des choses un peu plus esthétique", argumente un autre habitant de la capitale.

Près de 600 personnes ont déjà signé l'une des deux pétitions en ligne qui réclament le maintien de la vasque olympique et du ballon gonflable dans le ciel de Paris.