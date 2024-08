«C'est l'heure de marquer l'histoire de la boxe» : Sofiane Oumiha, le Toulousain en quête de l'or à Paris

Une longue quête semée d'embûches pour Sofiane Oumiha. Le boxeur français s'est qualifié pour la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 dans sa catégorie des -63 kg et peut décrocher la médaille d'or ce mercredi. Le Toulousain de 29 ans est en passe de réaliser son rêve, huit ans après avoir découvert les Jeux, à Rio en 2016.

Révélation des Jeux de Rio 2016

Cet été-là, il est la révélation de l'équipe de France. Le virtuose se glisse jusqu'en finale. Dans la foulée et contrairement à ses coéquipiers Tony Yoka et Estelle Mossely, il ne cède pas aux sirènes du professionnalisme. Son rêve à lui, ce sont les Jeux.

Cinq ans plus tard, à Tokyo, Sofiane Oumiha débarque avec la pancarte de numéro 1 mondial, et malheureusement pour lui, il est éliminé dès le premier tour. Un souvenir difficile que le boxeur veut définitivement enterrer. "Ça fait plus de 18 ans que je suis en équipe de France. C'est maintenant l'heure pour moi de marquer l'histoire de mon sport, de faire grandir la boxe", affirme-t-il à Europe 1, dans une discipline "pas très connue en France. Ça passe par les médailles aux Jeux, de la plus belle des médailles", l'or.

"Ça ne peut être qu'une magnifique soirée"

Depuis son entrée en lice à Paris, le Toulousain est sérieux, appliqué. Il s'est sorti de tous les pièges pour se hisser jusqu'en finale. Une finale inédite qui se déroulera dans un cadre époustouflant : le court central de Roland-Garros. "C'est un tout : c'est la finale, à la maison, au stade Roland-Garros. Tout ça dans une même soirée, ça ne peut être qu'une magnifique soirée, pour moi comme pour le peuple français", partage-t-il.

Une magnifique soirée également en perspective pour la boxe française, qui attend un premier titre depuis huit ans et qui n’est pas certaine d’être au programme dans quatre ans à Los Angeles.