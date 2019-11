Ligue des champions : "C'est la bonne année pour le PSG", estime Michel Denisot

C'est un avis éclairé qu'a sondé Matthieu Noël dans son émission "L'Équipée sauvage", lundi. A la veille du choc Real Madrid-PSG en Ligue des champions, l'animateur d'Europe 1 a demandé son point de vue à Michel Denisot sur le niveau du club de la capitale, qu'il connaît bien pour l'avoir présidé entre 1991 et 1998 et remporté de nombreux titres : un championnat de France en 1994, trois Coupe de France (1993, 1995 et 1998), deux Coupe de la Ligue (1995 e 1998) et surtout la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe remportée en 1996 par le PSG face au Rapid de Vienne (1-0).

"Je ne suis pas à l’intérieur du club pour le savoir. Donc je suis bien placé pour savoir que lorsque l'on est à l'extérieur, on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche ou pas", a d'emblée répondu Michel Denisot, interrogé sur l'incapacité du PSG à franchir le cap des quarts de finale de la C1.

Pour autant, l'ancien dirigeant estime que "l'équipe du PSG de cette saison n'a jamais été aussi forte (...) Pour remporter la Ligue des champions, je pense que c'est la bonne année."