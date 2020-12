CARNET DE BORD - Le Vendée Globe de Charlie Dalin : "C'est mon premier Noël en mer"

En cette septième semaine de Vendée Globe, Charlie Dalin a repris la tête de la course. Mais pour le skipper de 36 ans, qui participe à sa première édition sur son monocoque Apivia, ces derniers jours ont été l'occasion pour lui de faire une nouvelle expérience : passer Noël en mer. Le navigateur se confie dans son carnet de bord hebdomadaire sur Europe 1, enregistré vendredi.

"J'étais content de marquer le coup"

"C'est la première fois de ma vie que je passe un Noël en mer. C'était particulier parce qu'il n'y a pas toute l'atmosphère de cette fête, avec les décorations, la préparation du réveillon. Mais là ça ne change absolument rien à mon quotidien, c'est juste une date. Il n'y a aucun marqueur visuel, aucun repère qui m'indique que c'est Noël. J'étais tout de même content de marquer le coup, même si hier [jeudi, ndlr] c'était une journée assez compliquée pour moi, à cause des conditions météorologiques.

Crédit photo : Charlie Dalin

Un cassoulet et une tartine de foie gras

J'ai tout de même fini par manger mon repas de Noël : un cassoulet et une petite tartine de foie gras. Mais bon, le foie gras par 6 degrés Celsius, c'est moins goûtu. Le foie gras à peine sorti du frigo c'est moins bon, mais je n'ai pas trop le choix. Je vis un peu dans un frigo depuis quelques semaines maintenant.

C'est vrai qu'avant la course, j'étais un peu réticent à amener des choses qui me semblait superflues, mais je ne regrette pas du tout d'avoir embarquer mes cadeaux avec moi. C'était vraiment un moment sympa de les déballer, de voir les petites attentions des uns et des autres.

Crédit photo : Charlie Dalin

D'autant que la journée d'hier était un peu charnière, puisque j'étais en tain d'essayer de m'extirper d'un anticyclone. Du coup, j'avais un peu la tête à ma course. Mais j'ai réussi à trouver un moment où le vent était un petit peu plus stable. Il y avait même un rayon de soleil quand j'ai ouvert mes cadeaux. Je suis content d'avoir fait cette petite pause dans cette journée assez cruciale pour la suite de la course."