Football : Dortmund coule à Leipzig avant de recevoir le PSG en Ligue des champions

Le Borussia Dortmund n'a pas préparé de la meilleure des manières sa demi-finale de Ligue des champions face au PSG. Les jaune et noir, qui recevront les Parisiens mercredi soir dans leur antre du Signal Iduna Park, ont été balayés ce samedi après-midi sur la pelouse de Leipzig (4-1) lors de la 31e journée de Bundesliga, et comptent désormais cinq points de retard au classement sur leur adversaire du jour. Pour jouer la C1 la saison prochaine, les hommes d'Edin Terzić devront probablement passer par le ticket additionnel offert à l'un des deux meilleurs pays de la saison européenne 2023/2024.

Erreurs défensives

Dominateur en début de rencontre, le Borussia a logiquement ouvert le score à Leipzig d'une somptueuse frappe enroulée du pied droit de Jadon Sancho à l'entrée de la surface. Mais le BVB est retombé dans ses travers, multipliant les erreurs défensives, qui ne rassurent pas à quatre jours du choc face à Paris.

Parti à la limite du hors-jeu, Xavi Simons a idéalement servi de l'extérieur du pied droit Lois Openda, qui a inscrit son 24e but en Bundesliga et égalisé. Juste avant et juste après la pause, Leipzig a enfoncé la défense de Dortmund par Benjamin Sesko et Mohamed Simakan. Christoph Baumgartner a salé l'addition en fin de rencontre. De son côté, le PSG affronte Le Havre ce samedi soir au Parc des Princes et pourrait, en cas de victoire, décrocher leur 12e titre de champions de France.