Bleus : Houssem Aouar, blessé, déclare forfait pour le rassemblement

Le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar, touché dimanche en club contre Saint-Étienne (2-1), a déclaré forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, a annoncé lundi le sélectionneur Didier Deschamps.

Aouar remplaçait déjà Fekir

"Après avoir examiné Houssem Aouar et la blessure qu'il a eu hier, on va le laisser à la disposition de Lyon", a déclaré Deschamps lors d'une visio-conférence de presse à deux jours de l'amical France-Finlande. Houssem Aouar, 22 ans, avait été appelé en remplacement de Nabil Fekir, lui aussi blessé.

Didier Deschamps et le staff médical de Clairefontaine, pas vernis depuis le début de saison entre le Covid-19 et les blessures, ont d'abord examiné l'état des blessés Kylian Mbappé, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, en plus de Houssem Aouar. Ils vont ensuite se tourner vers les enjeux sportifs : la Finlande mercredi en amical, puis le Portugal et la Suède en Ligue des nations