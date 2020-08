Blessure de Mbappé : pour Guy Roux, Tuchel "prend une lourde responsabilité" s'il le fait jouer

Le PSG va-t-il se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions, qu’il n’a plus disputés depuis 1995 ? Les Parisiens jouent leur qualification mercredi soir (21 heures) face à l’Atalanta Bergame, à Lisbonne. Pour cette rencontre, le club de la capitale doit faire face à plusieurs absences : Marco Verratti est blessé, et Angel Di Maria est suspendu. C’est "l’absent le plus stupide", a réagi Guy Roux sur Europe 1 mercredi matin. L’Argentin a écopé d’un carton jaune, synonyme de suspension au prochain match, lors du quart de finale retour contre Dormund (2-0), alors qu’il était… sur le banc de touche.

Mbappé apte mais fragile ?

Mais c’est l’état de la blessure de Kylian Mbappé qui inquiète le plus le clan parisien. L’international français sera-t-il remis à temps ? Victime d’une grosse entorse en finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, il pourrait néanmoins être présent sur le banc des remplaçants. "Il a été admirablement soigné par les médecins du PSG", a salué Guy Roux, avant de montrer quelques inquiétudes. "Il est en état, mais avec fragilité. Il risque d'être blessé par un tacle adverse". Thomas Tuchel le fera-t-il entrer en cours de match ? "C’est une lourde responsabilité", a commenté Guy Roux.

Un risque de rechute important

L’ancien entraîneur d’Auxerre a comparé le cas du Parisien à celui de Paulo Dybala. Péniblement remis d’une blessure à la cuisse gauche, le joueur de la Juve a dû sortir du terrain quelques minutes seulement après son entrée en jeu contre Lyon vendredi dernier. "Mbappé est plus solide que ça", a estimé Guy Roux. "Mais il peut malgré tout avoir un accident. S’il est blessé gravement à cause d’une rechute, je pense que l’entraîneur Thomas Tuchel n’y survivrait pas", a-t-il avancé.

Enfin, le PSG devra faire sans Layvin Kurzawa, également blessé. "C’est peut-être un bienfait qu’il ne soit pas là", a souri Guy Roux.