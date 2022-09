Blanc avec motifs à l'extérieur, bleu à domicile… Les nouveaux maillots des Bleus dévoilés !

À l'occasion de la Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre, Nike a présenté ce jeudi les nouveaux maillots des bleus. Si à la tenue à domicile reste sobre, avec un bleu assez foncé et des logos dorés, le maillot extérieur sera lui, beaucoup plus audacieux. De couleur blanche, ce dernier arbora une multitude de dessins représentant des symboles et des monuments français, à la manière d'une toile de Jouy.

Montrer au monde ce que la France a de plus beau @nikefootball



@equipedefrance) September 15, 2022

"Force, solidarité et paix"

Les possesseurs du maillot extérieur pourront ainsi y apercevoir l'arc de Triomphe, des tours de certaines cités ou encore un clocher. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés", explique le communiqué de la marque américaine.

@equipedefrance) September 15, 2022

Le maillot porté dès le 22 septembre

Les joueurs de Didier Deschamps porteront ces nouveaux maillots officiellement, lors de la réception de l'Autriche au Stade de France en Ligue des champions, le 22 septembre prochain, souligne le site de la Fédération Française de Football. Le maillot à domicile et extérieur sont déjà disponibles à la vente sur le site internet de la FFF et sur celui de Nike.

La dernière liste officielle des joueurs avant l'événement mondial de la fin de l'année, sera dévoilée ce jeudi après-midi.