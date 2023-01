Basket : Villeurbanne résiste puis craque face à Barcelone en Euroligue

Diminuée par les absences de Nando De Colo et David Lighty, l'Asvel a tenu la dragée haute au FC Barcelone mais s'est inclinée mercredi à domicile (82-75), lors de la 18e journée d'Euroligue. Il s'agit de la quatrième défaite consécutive sur la scène européenne pour les hommes de TJ Parker, qui occupent désormais la queue du classement ex-aequo avec Milan, le Panathinaikos et l'Alba Berlin avec seulement 6 victoires pour 12 défaites.

En revanche, Barcelone, qui s'était incliné contre le Virtus Bologne (75-83) lors de la dernière journée, retrouve la tête du classement aux côtés de Monaco et du Real Madrid. Appliquée en défense, l'Asvel a pourtant d'abord tenu tête à des Barcelonais maladroits au premier quart temps (15-11), malgré les absences des arrières Nando De Colo et David Lighty et du pivot Alex Tyus côté villeurbannais. Puis les Catalans ont peu à peu trouvé la mire, notamment à trois points, au deuxième quart (33-42).

Final raté

Au retour des vestiaires, l'Asvel a redémarré en trombe, infligeant un 12-0 à leurs adversaires, qui ont ensuite peiné à reprendre le dessus dans le troisième quart-temps (63-60). La dernière période a démarré sur une bonne entame de l'Asvel, repassée devant après 3,30 minutes sur un panier de son capitaine Charles Kahudi (64-63). Puis les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu'au money time, mieux négocié par les Barcelonais.

Au final, malgré les efforts de Jonah Mathews (17 points), et Youssoupha Fall (23 pts), les Villeurbannais se sont montrés trop maladroits à trois points (2 sur 18 à 11,1%) et dans la transmission du ballon (12 balles perdues) pour espérer rééditer leur exploit du match aller (victoire 74-73 à Barcelone).

Du côté des Catalans, c'est Nikola Mirotic (19 pts), bien épaulé par Rokas Jokubaitis (13) et Alex Abrines (14) qui a mené les débats avant que la rigueur barcelonaise n'ait raison des espoirs villeurbannais en fin de match.