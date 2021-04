Basket : Monaco remporte l'Eurocoupe, une première pour un club français depuis 1988

Monaco a signé vendredi à Kazan en Russie une entrée fracassante dans la cour des grands clubs du basket français en remportant l'Eurocoupe, la petite soeur de l'Euroligue, compétition reine du basket européen où les joueurs de la Principauté évolueront l'an prochain. En finale de l'Eurocoupe, Monaco a dominé le club russe de Kazan et son armada de joueurs américains tels que Isaiah Canaan ou Jordan Theodore, pour remporter le match retour sur les rives de la Volga 86 à 83, après un succès en Principauté 89 à 87.

Monaco au panthéon du basket français

Deux victoires à zéro, voilà Monaco qui rejoint par la très grande porte le panthéon du basket français, succédant au CSP Limoges, dernier vainqueur de la deuxième Coupe d'Europe en 1988. A l'époque, la compétition s'appelait encore Coupe Saporta et les Limougeauds avaient battu Badalone sur une manche sèche 96 à 89. En prenant en compte toutes les compétitions européennes, y compris celles du 4e niveau créées dans les années 2000, seulement quatre clubs français avaient jusqu'ici remporté le titre: Limoges à cinq reprises dont l'Euroligue en 1993, Pau-Orthez, Nancy et Nanterre. Monaco élargit donc ce cercle très fermé.

MONACO EST CHAMPION D'EUROPE

Mental d'acier dans les moments décisifs

Lors de ce match retour, les Monégasques ont été en difficulté sous le panier, et ont raté de nombreux lancers francs. Mais comme pour le match 1 à Gaston-Médecin, ils ont montré un mental d'acier dans les moments décisifs. "Il fallait marquer. Merci pour tout. Le match est terminé mais je n'arrive pas à croire que mon équipe a remporté cette compétition", a calmement commenté le bouillant entraîneur monténégrin de Monaco, Zvezdan Mitrovic.

L'aboutissement d'une ascension fulgurante

Pour Monaco, ce sacre européen est un aboutissement au terme d'une petite décennie d'une ascension fulgurante et irrésistible, favorisée par les investissements de l'homme d'affaires ukrainien Sergueï Dyadechko depuis de nombreuses saisons. En l'espace de huit saisons, le club a joué en 4e division française, est remonté progressivement dans les divisions supérieures, s'est installé parmi les équipes de tête --trois Leaders Cup, trois fois en tête de la saison régulière de ProA puis d'Elite et deux finales de play-offs, et s'est immiscé sur la scène européenne.

Car en Coupes d'Europe, la Roca Team dans sa version des années 2010 avait déjà goûté aux frissons d'une finale européenne. En 2018, les joueurs de Zvezdan Mitrovic avaient cédé à Athènes contre l'AEK en Ligue des champions, le niveau en-dessous de l'Eurocoupe. Grâce à cette victoire en Eurocoupe, Monaco se montre sous son plus beau jour, à cinq mois de son entrée dans la compétition reine.