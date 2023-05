Basket : les Mets 92 de Victor Wembanyama se qualifient pour les demi-finales du championnat

Encore au moins une triple dose de Victor Wembanyama dans le championnat. Les Mets 92 ont repoussé les adieux du prodige français du basket avant son départ en NBA en écartant avec autorité Cholet (81-69) lors du match d'appui décisif des quarts de finale, jeudi à Levallois-Perret. Boulogne-Levallois retrouvera en demi-finales l'Asvel, triple champion de France en titre qu'a quitté Wembanyama l'été dernier pour rejoindre un projet plus à même selon lui de préparer son entrée en NBA.

Une série au meilleur des cinq matches qui promet donc au moins trois matches supplémentaires en Elite de Wembanyama avant son départ aux Etats-Unis, très probablement pour San Antonio qui a hérité du premier choix à la draft du 22 juin.

Tournée d'adieu

Poussés à un match d'appui après l'égalisation choletaise mardi à une victoire partout sur un tir primé au buzzer de Dominic Artis (83-80), les Mets 92 n'ont deux jours plus tard pas véritablement tremblé. En tête de neuf longueurs à l'issue du premier quart-temps (20-11) puis de 18 à la mi-temps (42-24), l'équipe entraînée par Vincent Collet a certes connu un léger flottement quand le CB est revenu à sept unités (76-69) à 1 min 40 sec.

Mais elle s'est montrée solide aux lancers-francs (3/4 pour Thomas et Konaté) à l'inverse des Choletais (0/2 pour Sako), qui ont par ailleurs vu Artis manquer deux paniers cruciaux dans la dernière minute. Derrière, le capitaine francilien Lahou Konaté (14 pts à 2/5 à 3 pts) a scellé la victoire en contre-attaque à 30 secondes du terme. Wembanyama n'a lui inscrit aucun point dans le dernier quart-temps, où il a davantage protégé la raquette et agi comme dissuasion. Il termine tout de même meilleur marqueur de son équipe (19 pts, 9 rebonds et 2 contres) et continue ses play-offs en forme de tournée d'adieu.