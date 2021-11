Ballon d'Or : Messi et Ronaldo sont-ils favorisés ? La réponse de France football

Non, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas favorisés dans l'attribution du Ballon d'Or. Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France football, le magazine sportif qui décerne chaque année la récompense footballistique depuis 1956, a répondu aux critiques dans l'émission Culture Médias. Parmi celles-ci, le journal So foot estime que l'Argentin et le Portugais "ont fait modifier les règles d'attribution". "Les principaux critères ont évolué, tenant plus de la statistique individuelle et de l'aura du joueur que de la performance globale sur une année", explique So foot. "Je trouve ce commentaire très excessif", répond Pascal Ferré sur Europe 1.

"Les performances individuelles et collectives en ligne de compte"

Dans la dernière décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagés tous les Ballons d'Or, à l'exception de 2018 (remporté par le Croate Luka Modric). Mais le journaliste réfute tout favoritisme : "Depuis le début, les critères n'ont jamais évolué, n'en déplaise à mes petits camarades. Ce sont les performances individuelles et collectives qui rentrent en ligne de compte. Il n'a jamais été envisager de baser la remise du Ballon d'Or à partir de statistiques. La preuve, ce n'est pas systématiquement le meilleur buteur, ou celui qui a remporté le plus de titres qui est sacré", poursuit Pascal Ferré.

"Jusqu'à présent, on n'a jamais vu un classement exact" sur les réseaux sociaux

Autre polémique autour du Ballon d'Or : les fuites répétées sur les réseaux sociaux et dans les médias étrangers. Cette année, certaines rumeurs affirment que le néo-Parisien Lionel Messi serait lauréat, d'autres assurent qu'il s'agira du Polonais Robert Lewandowski. Toutefois, Grégory Ascher, animateur de la chaîne L'Equipe qui retransmet la cérémonie, souligne qu'il ne connaît pas à l'avance le lauréat.

"Il y a beaucoup de fantasmes, mais ce ne sont pas des fuites", explique Pascal Ferré à propos des rumeurs. "Je ne pense pas qu'on ait réussi à percer le mystère du classement 2021 parce qu'on n'a jamais établi un classement à la rédaction, de manière à se protéger de ça", confie le rédacteur en chef, révélant que deux journalistes du magazine connaissent déjà le nom du futur vainqueur. "Tout ce qui est paru nous amuse, mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu un classement exact", affirme-t-il, lui étant donc dans les confidences de l'attribution de ce prix.

La cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet à Paris sera retransmise ce lundi soir sur la chaîne L'Equipe, avec une prise de direct dès 16h30.