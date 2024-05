Ayrton Senna : 30 ans après sa mort, retour sur ces moments qui ont forgé sa légende

Ayrton Senna et la Formule 1. Rares sont les sportifs qui représentent autant leur sport. Le Brésilien a su inscrire son nom au Panthéon du sport automobile par son palmarès, ses coups d'éclats, son charisme, mais aussi par sa rivalité avec Alain Prost et sa tragique disparition, le 1ᵉʳ mai 1994. 30 ans après ce week-end noir du Grand Prix de Saint-Marin, retour sur ces moments forts qui ont forgé la légende d'Ayrton Senna.

Le "Roi" de Monaco

Le Grand Prix de Monaco est intimement lié à Ayrton Senna. C'est dans les rues de la Principauté que le Brésilien s'est révélé aux yeux du monde entier, lors de l'édition 1984. La course se déroule sous une pluie battante, plusieurs concurrents partent en aquaplaning, mais pas Ayrton Senna qui se montre particulièrement agile sous ces conditions. Au volant de sa modeste Toleman, il tente de remonter sur Alain Prost, leader de la course.

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA / AFP : À bord de sa Toleman, Ayrton Senna réussit à monter sur son premier podium, à Monaco.

Mais il n'aura pas l'occasion d'affronter le Français car la course est suspendue, la pluie rend le Grand Prix trop dangereux. Déçu, Ayrton Senna monte sur le premier podium de sa carrière. Le sud-américain s'imposera finalement à six reprises sur le Rocher dans sa carrière, un record qu'il détient encore aujourd'hui.

La première victoire de "Magic Senna"

En 1985, Ayrton Senna signe chez Lotus, mythique écurie de Formule 1, qui se révèlera être une excellente école pour lui. Au Portugal, pour son deuxième Grand Prix sous ses nouvelles couleurs, il signe la première Pole Position de sa carrière et, faut-il y voir un signe, une violente averse inonde le circuit avant le départ. Encore une fois, le Brésilien va pouvoir montrer tout son talent sous ces conditions difficiles.

La voiture noire et or effectue un bon départ et s'envole, ne laissant aucune chance à ses adversaires. Ayrton Senna mène l'ensemble des 71 tours de course, signe le meilleur temps de l'épreuve et remporte son premier Grand Prix. Une fantastique performance qui lui vaudra le surnom de "Magic Senna". Les larmes coulent sous son casque jaune et vert, qui deviendra une de ses signatures. Sur le podium, il brandit son drapeau national. Après Emerson Fittipaldi et Nelson Piquet, le Brésil tient là sa nouvelle idole.

On this day in 1985, Ayrton Senna won his first GP at a wet Estoril Circuit in Portugal



It was also his first Grand Chelem: Pole position, fastest lap and victory after leading every lap pic.twitter.com/X1W9uGchjZ — ESPN F1 (@ESPNF1) April 21, 2020

Senna-Prost, une rivalité historique

Le premier est "Magic", il pilote à la limite et prend tous les risques pour l'emporter. L'autre est "Le Professeur", il aime maîtriser chaque aspect de sa course, c'est un fin tacticien. Ces deux as du volant ont offert à la Formule 1 une des plus grandes rivalités de son histoire qui débuta en 1988. Ayrton Senna signe chez McLaren et devient le coéquipier d'Alain Prost. Au début, les relations sont cordiales, mais rapidement la soif de victoires et de titres anéantira toutes possibilités d'amitié entre les deux coéquipiers.

Ils lutteront encore deux saisons de suite pour le titre mondial, deux couronnes qui seront décernées suite à des accrochages. Au Grand Prix du Japon 1989, les deux pilotes McLaren se percutent. Le Français abandonne, le Brésilien peut continuer. Mais en reprenant la piste, Senna coupe un virage, ce qui lui vaut une disqualification et le titre revient à Alain Prost. L'année suivante, toujours au Japon, Alain Prost doit gagner s'il veut espérer conserver son titre. Au départ, le Brésilien ne compte pas laisser le Français s'échapper, et le percute dès le premier virage. Les deux hommes abandonnent. Ayrton Senna est dès lors double champion du monde, de manière peu glorieuse.

The 1990 Japanese Grand Prix may best be known for Prost/Senna crash on the first lap but it had so much more:



• Only podium for the Lamborghini V12 & Aguri Suzuki

• First podium for a Japanese driver

• The last race where no European driver finished the race on the podium pic.twitter.com/xqfPAu5npJ — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) March 28, 2024

Leur rivalité s'achève sur le podium du Grand Prix d'Australie 1993. Alain Prost est champion du monde pour la quatrième fois avec Williams et Ayrton Senna fait monter le Français avec lui sur la plus haute marche du podium, offrant là une conclusion parfaite à des années de rivalités. Alain Prost quitte la Formule 1 à la fin de la saison, le Brésilien prend sa succession chez Williams.

Torsten BLACKWOOD / AFP : Le dernier podium d'Ayrton Senna et d'Alain Prost, accompagné par Damon Hill, à Adélaïde en 1993

La mort d'un mythe, l'éclosion d'un successeur

Le week-end du Grand Prix de Saint-Marin 1994 reste dans les mémoires comme le week-end noir de la Formule 1. Rubens Barrichelo se blesse lors d'une sortie de piste lors des essais libres. Lors de la première qualification, le samedi, l'Autrichien Roland Ratzenberger perd la vie après avoir percuté un mur à plus de 300km/h. Ce week-end semble maudit, Ayrton Senna pense à ne pas prendre le départ.

Il sera finalement bien présent le dimanche et après l'intervention de la voiture de sécurité suite à un accident au départ, Ayrton Senna est en tête de la course devant un certain... Michael Schumacher. Mais au septième tour, la Williams sort de la piste au virage de Tamburello à plus de 220 km/h. Le choc est violent, monde entier retient son souffle... Les médecins interviennent le plus vite possible, mais l'état de santé du Brésilien est critique. Évacué vers l'hôpital de Bologne, Ayrton Senna succombe à ses blessures, à l'âge de 34 ans, le 1er mai 1994.

JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP : Ayrton Senna a bord de sa Williams FW16.

Pour la petite histoire, après l'évacuation de Senna, la course reprendra et Michael Schumacher la remportera. Lui qui était vu comme le successeur de Senna deviendra champion du monde à la fin de cette saison 1994. L'Allemand deviendra l'un des plus grands en étant sacré sept fois champion du monde, dont cinq titres avec la Scuderia Ferrari.

Ayrton Senna vu par les pilotes

Après sa disparition, Ayrton Senna continue d'inspirer des générations de pilotes. Michael Schumacher a eu beaucoup de mal à accepter la mort de celui qui était son idole et qu'il rêvait d'affronter sur la piste. Il restera une icone à égaler voir à dépasser. Au Grand Prix d'Italie, en l'an 2000, le Baron Rouge égala le record de victoire du Brésilien. En conférene de presse, il ne pourra cacher son émotion lorsqu'un journaliste lui demandera si cet exploit était quelque chose d'important pour lui.

Lewis Hamilton, septuple champion du monde, recordman du nombre de victoires et de Pole Position en Formule 1, n'a jamais caché qu'Ayrton Senna était son idole. Le Britannique a, par ailleurs, remporté son premier titre sur les terres du Brésilien en 2008 et il a remporté à trois reprises le Grand Prix du Brésil. En 2017, lorsqu'il égala le nombre de Pole Position de Senna, la famille du pilote brésilien lui offrit un casque porté en course par le triple champion du monde. Un présent qui avait beaucoup ému Lewis Hamilton.

When Lewis Hamilton received a race worn Ayrton Senna helmet as a gift from the family after equaling his hero's number of pole positions pic.twitter.com/maNTLxBVm1 — ESPN F1 (@ESPNF1) November 2, 2023

En 2020, lors du retour de la Formule 1 sur le circuit d'Imola où s'est tenu le Grand Prix de Saint-Marin 1994, les équipes ont rendu hommage à Ayrton Senna en se rendant sur les lieux de son accident. Certains pilotes portaient également des casques spéciaux. Pierre Gasly avait repris le design du mythique casque de Senna avec un sticker "Ayrton Senna, pour toujours" lors de cette course.

Tribute to Ayrton this weekend.

Remembering one of my idol with this special helmet. Legends are never forgotten. #SennaSemprepic.twitter.com/gaGnDv64Sd — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) October 30, 2020

Le 1er mai 1994, le Brésil et la Formule 1 ont perdu un pilote au palmarès exceptionnel : trois titres de champion du monde, 41 victoires, 80 podiums et 65 Pole Positions en 161 Grands Prix. Un décès qui provoqua un électrochoc au sein des institutions de la Formule 1 qui entreprirent beaucoup de changements en terme de sécurité sur les circuits et au niveau des voitures.