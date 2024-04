EXCLU - 30 ans de la mort d'Ayrton Senna : «Il ne se passe pas une journée sans qu'on me parle de lui», confie Alain Prost

Ayrton Senna et Alain Prost sont indissociables. Les deux pilotes ont offert à la Formule 1 l'une des plus grandes rivalités de son histoire. Alors que sonne le trentième anniversaire de la disparition du triple champion du monde brésilien, Alain Prost se confie au micro de Jacques Vendroux sur cette rivalité avec "Magic Senna", ses souvenirs, mais aussi sur l'impact que peut avoir, encore aujourd'hui, le pilote brésilien.

"Un mythe, ça ne s'explique pas", affirme Alain Prost

Les deux champions du monde se sont affrontés sur les pistes de Formule 1 du monde entier pendant presque une décennie. 10 ans durant lesquels, leur relation a évolué : "J'ai beaucoup de souvenirs en fin de compte. Quand je prends la première année, [en 1988, ndlr] on était adversaires complices. Ce que je garde comme grand souvenir, c'est plutôt les rapports que l'on a pu avoir quand j'arrête fin 1993, jusqu'à son accident du 1er mai 1994." Dans cette période, qui n'aura durée que quelques mois, la relation entre les deux hommes est "redevenu beaucoup plus humaine dans l'intimité".

Cette rivalité reste néanmoins un "souvenir assez incroyable". "C'est vrai que l'on a laissé dans l'histoire une marque absolument indélébile", se remémore "le Professeur". Pourtant, Ayrton Senna n'est pas le seul champion du monde qu'Alain Prost a eu à affronter : "On a l'impression que toute ma carrière a été uniquement associée à Ayrton Senna, alors que j'ai eu cinq champions du monde comme coéquipiers. Mais en même temps, il a marqué l'histoire...".

>> À ÉCOUTER - 6 octobre 1985 quand Alain Prost devenait champion du monde de Formule 1

"Mythe, légende", pour Alain Prost, Ayrton Senna "ce n'est pas uniquement un palmarès, il a marqué les gens d'une manière incroyable. Ça ne s'explique pas, mais c'est vraiment devenu le mythe de la course automobile, plus que Juan Manuel Fangio, que plein d'autres pilotes. Il est vraiment unique dans la mémoire des gens", confie le pilote français.

Une mémoire encore bien vive puisque, comme il le révèle : "Il ne se passe pas une journée sans qu'on me parle d'Ayrton. Au quotidien, j'ai des messages de Brésiliens absolument tous les jours. C'est ma plus grosse communauté sur les réseaux sociaux et là, je vois à quel point il a marqué les gens. Les fans qui soutenaient Senna m'ont soutenu aussi indirectement".