F1 : hommage au Brésil pour les 25 ans de la mort d'Ayrton Senna

L'autodrome d'Interlagos, où l'emblématique Ayrton Senna avait remporté deux Grands Prix de légende devant ses fans en 1991 et 1993, a été le théâtre d'une journée d'hommage mercredi pour les 25 ans de la mort du triple champion du monde de Formule 1. Le "Senna Day" a débuté par une course à pied qui a réuni plusieurs centaines de personnes sur le circuit qui accueille encore aujourd'hui le GP du Brésil de F1, à Sao Paulo.

Sa mort tragique le 1er mai 1994, contre le mur du virage de Tamburello, à Imola, lors du GP de Saint-Marin, a plongé dans le deuil des millions de téléspectateurs, témoins en direct à la télévision de la disparition d'une icône charismatique.

Une icône au Brésil

Des courses de karting étaient également au programme, ainsi que des tours de piste de la McLaren Senna, bolide de supertourisme spécialement conçu par l'écurie britannique avec laquelle le pilote a remporté ses trois titres mondiaux, en 1988, 1990 et 1991. Des stands avec des simulateurs de course permettaient aussi aux visiteurs de revivre les moments mythiques de sa carrière. Les fans pouvaient également admirer de véritables reliques dans une exposition consacrée à celui qui est encore considéré comme le plus grand sportif brésilien de tous les temps par 47% des habitants de sa ville natale de Sao Paulo, loin devant Pelé (23%).

Karts qu'il a pilotés dans son enfance, casques et combinaisons utilisés lors de moments marquants de sa carrière et trophées remportés : de quoi se remémorer les moments de gloire de celui qui a gagné 41 Grands Prix. Une carrière sublimée par sa féroce rivalité avec le Français Alain Prost, son équipier chez McLaren en 1988 et 1989 et quadruple champion du monde (1985, 1986, 1989, 1993).