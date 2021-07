Athlétisme : Renaud Lavillenie blessé à la cheville gauche à moins de deux semaines des JO

Le perchiste français Renaud Lavillenie s'est blessé à la cheville gauche à l'échauffement juste avant le début du meeting de Sotteville-Lès-Rouen, à moins de deux semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, prévue le 23 juillet. Le champion olympique 2012 est mal retombé sur le côté du tapis de réception et a dû déclarer forfait. Il souffre, selon son encadrement, d'une entorse mais "sa participation aux JO n'est pas remise en cause". Lavillenie va désormais avoir deux-trois jours de repos avant d'entamer le protocole médical pour être remis d'aplomb.

L'une des principales chances de médaille française

Les qualifications de la perche aux JO sont programmées le 31 juillet. "Clairement pas le scénario idéal pour ma dernière compétition avant les JO", a ensuite écrit Lavillenie sur Twitter. "Je sors de la clinique avec un verdict 'encourageant' : pas de fracture, une grosse entorse. Le compte à rebours est lancé."

L'ancien recordman du monde (34 ans) constitue l'une des principales chances de médaille française en athlétisme aux JO. Après plusieurs saisons gâchées par les blessures, le Clermontois avait enfin retrouvé des hauteurs à plus de six mètres cet hiver (6,06 m) avant d'être touché au mollet et de déclarer forfait pour les Championnats d'Europe en salle à Torun.

Après six semaines de pause, Lavillenie avait plutôt bien entamé la saison estivale puisqu'il est le 2e meilleur performeur mondial de l'année (5,92 m) derrière l'intouchable Suédois Armand Duplantis (6,10 m), détenteur du record du monde (6,18 m) et grandissime favori des Jeux.