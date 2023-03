Athlétisme : les personnes transgenres bannies des compétitions féminines

Les personnes transgenres sont bannies des compétitions féminines d'athlétisme "à compter du 31 mars", a annoncé jeudi le président de World Athletics, la fédération internationale. "Le conseil (de World Athletics) a décidé d'exclure des compétitions féminines internationales les athlètes transgenres hommes et femmes qui ont connu une puberté masculine", a expliqué Sebastian Coe. "Le Conseil de World Athletics a pris des mesures claires pour protéger la catégorie féminine de notre sport en restreignant la participation des athlètes transgenres et intersexes", a ajouté Sebastian Coe.

"Les athlètes transgenres ne doivent pas concourir dans la catégorie féminine"

La majorité des acteurs de l'athlétisme consultés "ont estimé que les athlètes transgenres ne doivent pas concourir dans la catégorie féminine", a-t-il expliqué. "Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques, sont insuffisantes. Ils veulent plus de preuves (...) avant de prendre en considération l'option d'une inclusion dans la catégorie féminine", a poursuivi le responsable.

