Au Mondial de la pétanque, les boulistes autorisés à jouer sans masque

REPORTAGE

Après le départ du Tour de France donné samedi à Nice, un autre événement sportif d’envergure se déroule dans le Sud de la France : le Mondial La Marseillaise à pétanque, qui doit débuter dimanche. 2.500 joueurs se sont inscrits et 12 nations sont représentées.

"Les footballeurs ne jouent pas masqués, donc pourquoi on jouerait à la pétanque avec ?"

Pour respecter les consignes sanitaires, l’organisation du tournoi s’est adaptée. Il n’y aura pas plus de 5.000 personnes et elles seront réparties sur 25 sites de la ville, afin d’éviter une concentration trop importante de joueurs au même endroit au même moment. Le masque doit également être porté, mais pas pendant les matches. "Dès qu’on commence la partie, on peut enlever son masque, car on est dans une pratique sportive. Dès que la partie est terminée, on le remet", précise Pierre Guille, président du Mondial La Marseillaise à pétanque, au micro d’Europe 1. "Les joueurs de foot ne jouent pas avec un masque, donc pourquoi on jouerait à la pétanque avec ? Je rappelle que c’est un sport !", poursuit-il.

La tenue de la 59e édition du Mondial est également une bouffée d’oxygène pour l’économie locale, puisque le tournoi représente chaque années 16 millions d’euros de retombée économique, même si elles seront moindres cette année.