Yonne : 25 et 30 ans de réclusion pour l'assassinat d'un rappeur

Deux hommes ont été condamnés vendredi par la cour d'assises de l'Yonne à 25 et 30 ans d'emprisonnement pour avoir assassiné en 2015 un rappeur dont le corps avait été retrouvé calciné au fond d'un puits.

La préméditation retenue. La cour a condamné Jérémy Charpentier, 27 ans, à 30 ans de réclusion, peine plus lourde que celle requise par le ministère public qui avait demandé 28 ans de prison. Tony Brotel, 31 ans, a été condamné à 25 ans de réclusion, conformément aux réquisitions. "La préméditation a été retenue par la cour d'assises", a précisé l'avocat de Tony Brotel, Me Maxime Barbier, ajoutant que les deux hommes, qui reconnaissaient les faits, n'ont pu expliquer leur geste mais que Jérémy Charpentier "a toujours contesté" l'avoir prémédité.

Le corps retrouvé trois mois plus tard. Nidal Boutahar, rappeur de 33 ans et connu sous le nom de N'dal, avait disparu à la sortie d'une discothèque près de Sens, dans le nord du département, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2015. Son corps avait été retrouvé trois mois plus tard à une dizaine de kilomètres de là, au fond du puits d'une champignonnière à Michery, dans l'Yonne, après les aveux des deux hommes. Ces derniers ont tué leur victime en l'étranglant l'un après l'autre, avant de mettre le feu au corps, puis de le dissimuler sous une bâche. Ils étaient revenus plusieurs jours après jeter la dépouille dans le puits de 60 mètres de profondeur.

Dispute, alcool et stupéfiants. Les deux auteurs, qui ne connaissaient pas leur victime, auraient proposé de le reconduire chez lui à la sortie de la discothèque. Une querelle violente aurait alors éclaté dans la voiture, sur fond d'alcoolisation importante et de consommation de stupéfiants. Peur des conséquences, alors que Jérémy Charpentier se trouvait sous contrôle judiciaire dans une affaire de stupéfiants ? Ou "bagarre qui a mal tourné" ? Le procès n'a pas permis de faire la lumière sur les raisons de l'assassinat.

Le rappeur N'dal avait sorti un premier album, Graine de taulard en 2005. Son dernier opus, intitulé Madmax, remontait à 2013.