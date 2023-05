Week-end de l'Ascension : journée rouge ce jeudi sur les routes dans toute la France

Alors que débute un long week-end de l'Ascension, Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs sur tout le territoire et même du noir dimanche dans le sens des retours. Ce jeudi, à la mi-journée, 726 kilomètres de bouchons ont été enregistrés par Bison Futé dans toute la France, avec un pic de 777 kilomètres peu avant midi.

"Le dimanche 21 mai devrait être le jour le plus chargé de l’année", avance même le site de prévision de trafic qui ajoute qu'"en Île-de-France, les autoroutes A1, A6, A10 et A13 ainsi que les axes qui les rejoignent (boulevard périphérique, A86) seront particulièrement concernés", tout comme "l’A7 (notamment entre Lyon et Orange), l’A9 et l’A61 devraient être particulièrement chargés". Europe 1 s'est rendue sur l'autoroute A13, à l'ouest de l'Île-de-France, où ce midi, il était très difficile de rouler.

Beaucoup de bouchons sur les routes d'Île-de-France

À environ 50 kilomètres au nord de Paris, les automobilistes roulent au pas, et ont du mal à dépasser les 50 ou 60 kilomètres heures. Beaucoup de Franciliens semblent vouloir profiter des beaux jours dans le reste du pays.

Dans les voitures, il y a beaucoup de familles, mais on croise aussi de nombreux camping-cars ou encore des vélos accrochés aux voitures. Le ciel bleu de ce jeudi de l'Ascension donne aussi un avant-goût de vacances d'été.