Week-end de la Pentecôte : quand partir (et revenir) pour éviter au maximum les bouchons ?

Ce vendredi marque le début du dernier week-end prolongé avant les vacances d'été, celui de la Pentecôte. Vendredi, samedi et lundi sont marqués par de nombreuses difficultés de circulation. Europe 1 vous indique quelles sont les heures à éviter pour minimiser votre temps d'attente dans les embouteillages.

Un dernier week-end prolongé chargé. Ce week-end de la Pentecôte constitue la dernière pause officielle de trois jours consécutifs avant les vacances d'été. Alors forcément, nombreux sont les Français qui vont prendre leur voiture pour s'offrir un bol d'air frais loin des villes, surtout si la météo est favorable.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un vendredi rouge dans le sens des départs

Une tendance confirmée par Bison Fûté qui voit rouge vendredi dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours. Pour le premier, l'organisme prévoit beaucoup de circulation sur les axes du Nord-Est (A25, A31 et A4), mais également vers la côte normande via l'A13. Le quart Sud-Est n'est pas non plus en reste, et la patience devrait être de rigueur sur l'A7, l'A75, l'A8, l'A50 et l'A57.

En ce qui concerne l'Île-de-France, les premières difficultés pourraient apparaître dès la fin de matinée, et la situation devrait empirer dans l'après-midi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les horaires à éviter ce vendredi 6 juin dans le sens des départs. © Capture bison-fute.gouv.fr

Dans le sens des retours, ce sont les autoroutes A16, A22, A 2, A1 et A31 qui vont faire les frais de ce week-end prolongé. Sans oublier les axes de l'Arc méditerranéen (A8, A7, A50, A57, A54).

Les horaires à éviter ce vendredi 6 juin dans le sens des retours. © Capture bison-fute.gouv.fr

Un samedi compliqué en Île-de-France et dans le Sud-Est

Sans surprise, au niveau national, la circulation sera nettement plus clémente le samedi. Mais des difficultés sont tout de même à prévoir dans le sens des départs. Ce sera le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur l'A7, mais aussi pour accéder au tunnel du Mont-Blanc.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En Île-de-France, c'est dès le début de matinée que le trafic sera dense vers les péages des autoroutes A13, A6, et A10. Bison Fûté conseille donc de se déplacer dans la région avant 7h ou après 16h.

Les horaires à éviter ce samedi 7 juin dans le sens des départs. © Capture bison-fute.gouv.fr

Dans le sens des retours, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire. Une sérénité que l'on retrouve le dimanche, qu'importe le sens de circulation.

La suite après cette publicité

Lundi rouge en Île-de-France dans le sens retour

C'est donc naturellement le lundi que la situation change drastiquement, dans le sens des retours. Les Franciliens devront s'armer de patience dès le début de l'après-midi et jusque tard dans la soirée, notamment sur l'A10, l'A6, mais également l'A13. Il est donc conseillé de circuler avant 11h ou après 23h. Ailleurs, c'est surtout au départ de la côte méditerranéenne (A7, A50, A75, A61, A9) que l'organisme prévoit des difficultés. Les axes de l'atlantique sont également concernés (A63 et RN165).

Les horaires à éviter pour ce lundi 9 juin dans le sens des retours. © Capture bison-fute.gouv.fr

Pour les personnes à contre-courant qui prendront la route le lundi dans le sens des départs, la circulation devrait en revanche se faire sans aucune difficulté particulière.