Jour férié, fête religieuse, journée de solidarité... Qu'est-ce que la Pentecôte ?

Ce lundi de Pentecôte est un jour férié pour les uns, un jour de solidarité pour les autres. Mais dans tous les cas, c'est un lundi particulier, surtout pour les catholiques. La Pentecôte est leur troisième fête la plus importante après Pâques et Noël. Mais que célèbre-t-elle exactement ?

La Pentecôte est une fête religieuse commémorée 50 jours après Pâques. Pour les catholiques, elle célèbre l'arrivée du Saint-Esprit sur Terre et la naissance de l'Église en tant qu'institution. Après la crucifixion de Jésus lors du Vendredi saint, sa résurrection à Pâques et son ascension dix jours plus tôt, Dieu envoie aux hommes l'esprit de son Fils, appelé le Saint-Esprit.

La Pentecôte transformée en journée de solidarité en 2003

À partir de ce jour, les douze apôtres reçoivent pour mission d'enseigner la vie de Jésus. Ils commencent à baptiser les premiers chrétiens, faisant don à leur tour du Saint-Esprit et donnent naissance aux premières communautés.

En France, la Pentecôte est fériée depuis 1886. La canicule de 2003, plus de 15.000 morts dans le pays, change sa portée. Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, transforme ce lundi en journée de solidarité pour financer des activités en faveur des personnes âgées et handicapées. Depuis 2008, la journée de solidarité n'est plus liée au lundi de Pentecôte, c'est l'employeur qui en fixe la date.