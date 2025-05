«Votre passeport et votre visa, s'il vous plaît» : sur l’A10, les gendarmes traquent les personnes sans papiers

Sur l’A10, les cars en provenance du Portugal et d’Espagne sont scrutés de près. Ce mardi et mercredi, les gendarmes contrôlent l’identité des passagers au péage de Virsac. Une opération ciblée pour repérer les titres frauduleux et lutter contre l’immigration irrégulière à destination du Royaume-Uni.