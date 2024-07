«Voleurs, dégradations, nuisances sonores..» : à Marseille, un littoral sous surveillance face aux incivilités

10h30, l'heure du départ pour Frédérique. Comme tous les matins, cette habituée de la plage des Catalans à Marseille fuit la plage assez tôt. "Moi, je m'en vais dès que tout le monde arrive. On m'a déjà volé mes chaussures et une autre fois, on me les a volées pour les remplacer par des tongs de mauvaise qualité. On m'a aussi dérobé mon huile solaire, mes lunettes de soleil, une natte", énumère-t-elle.

Il faut dire qu'à Marseille, comme ailleurs, le plaisir des vacances est parfois gâché par les vols et les incivilités. Dans la cité phocéenne, on s'attend à une hausse de la fréquentation, liée aux épreuves des Jeux olympiques qui s'y dérouleront.

"Beaucoup plus de touristes que d'habitude"

Le littoral marseillais est étroitement surveillé par une centaine de policiers spécialement mobilisés, sous la supervision du capitaine Pierre-Yves. "C'est h24. Par exemple des consommateurs de stupéfiants sur une plage à côté d'enfants. Ce sont des voleurs, des dégradations, des violences, de la consommation d'alcool, des nuisances sonores, des barbecues sauvages, tout ce genre de problèmes", illustre-t-il.

Le dispositif policier est exceptionnellement doublé cette année, en raison des Jeux olympiques, et a pu procéder à 308 interpellations début juin et constater 2.000 infractions depuis le début du mois de juin. "On aura beaucoup plus de touristes que d'habitude. Cette année, il y a zéro congé pour les policiers", rappelle le préfet de police Pierre-Édouard Colliex. En renfort, la mairie déploie de son côté plus d'une centaine de médiateurs et policiers municipaux.