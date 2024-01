«C'est très facile !» : à Marseille, les adeptes de la baignade se jettent à l'eau pour le jour de l'An

REPORTAGE

À Marseille, les courageux se jettent à l’eau pour marquer le passage de la nouvelle année. Ce lundi, les températures de l'eau sont comprises entre 12 à 15 degrés. Europe 1 est allée à la rencontre de ces fadas de la baignade.

"Je dois être fier de moi !"

Sur la plage des Catalans, près du centre de Marseille, les conditions sont favorables à un bain matinal. Doux soleil et 12 degrés dans l'eau et à l'extérieur. Serge, un baigneur, se régale et rentre même la tête : "Ah oui, je dois être fier de moi !", explique-t-il à Europe 1.

Il donne tout de même quelques recommandations : "On ne se jette pas, c'est déconseillé. Ça saisit, mais après, on a une sensation de chaleur qui est très agréable. C'est très facile !".

"Ils sont en fer !"

Pour d'autres, la démarche est tout de même plus compliquée. À l'image de Graziella, partie dans l'eau avec un bonnet en laine. La jeune femme lance un cri avant de s'élancer dans l'eau. "Il fait très froid !", s'exclame-t-elle.

Le spectacle attire les curieux : "Ah oui, on regarde les courageux. Nous, on est courageux l'été quand l'eau est à 25 degrés !", sourit un passant. "Moi, je crois qu'ils sont en fer, ils ne sont pas en os !", renchérit un autre. Ces baigneurs du jour de l'an n'ont même pas été découragés par la présence de méduses dans l'eau.