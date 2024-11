Visite du Pape : les Corses entre sourire et fierté

Les Corses sont tout sourire. La semaine dernière, l'évêque d'Ajaccio François Bustillo a indiqué que le pape François se rendra à Ajaccio le 15 décembre prochain. Mais ce samedi, c'est le Vatican qui l'a confirmé à la mi-journée. Alors forcément, sur l'île de beauté, l'humeur est à la joie : le souverain pontife a préféré la Corse à la réouverture de Notre-Dame de Paris.

"On va y être bien sûr"

"A Ajaccio tout est loué", lâche sourire aux lèvres ce couple de Corse rencontrés par Europe 1. "Le pape n'a pas voulu aller à Paris pour Notre-Dame et il vient en Corse", ajoute le mari, avec une pointe de fierté dans la voix. Le 15 décembre, le pape clôturera un colloque sur la piété populaire et célébrera une messe. "On va y être bien sûr, c'est un événement que l'on ne rate pas" assurent un peu plus loin deux amies.

Point d'orgue de cette visite papale la messe au pied du monument dédié à Napoléon, au Casone, l'un des seuls sites pouvant accueillir une foule importante. "C'est improbable, c'est surprenant, mais c'est bien Ajaccio comme destination pour le pape", affirme Juliette, une jeune habitante d'Ajaccio. "Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais vu, à voir après si ça va bloquer toute la ville ou non."

Ce qui est certain, c'est qu'il sera très difficile de circuler, voire impossible. On attend d'ores et déjà entre 100.000 et 120.000 personnes ce jour-là.