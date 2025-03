Corse : après la publication d'un rapport décevant sur la mafia, les habitants de l'île appellent à l’action

Trois morts en Corse depuis le début de l'année, une vingtaine l'an passé, tous liés à des affaires liées au grand banditisme... Face à l'escalade de la violence, une manifestation pour dire "Stop à la mafia" se tiendra ce samedi après-midi à Ajaccio. Les collectifs anti-mafia déplorent l'inefficacité des récentes mesures.

Depuis le début de l'année, trois nouvelles victimes sont tombées sous les balles en Corse, ils viennent s'ajouter à la vingtaine de morts liées au grand banditisme en 2024. Des drames souvent évitables, comme celui d'il y a trois semaines, où une adolescente de 18 ans a été tuée par erreur dans un règlement de comptes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Face à cette violence croissante, les élus corses ont entamé depuis près de deux ans une réflexion pour éradiquer ce fléau, en collaboration avec des associations locales. Pourtant, le rapport récemment publié par la collectivité de Corse sur la question a déçu de nombreux collectifs anti-mafia, qui dénoncent l’aggravation des affrontements entre groupes criminels.

Ce samedi 8 mars, à 14 heures, une manifestation sera organisée à Ajaccio sous le slogan : "Le silence tue !". Les Corses sont appelés à se rassembler pour dire non à la mafia, dénoncer la violence et exiger la fin de l'impunité. Mais l’issue de cette mobilisation reste incertaine, et la participation des habitants est une véritable inconnue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne crois plus en rien"

"Je participe à cette manifestation pour soutenir les victimes et dire stop à cette violence. J’ai perdu des proches et d’autres personnes que je connaissais. Il est grand temps que ça s'arrête", explique un habitant d'Ajaccio. À la sortie du marché, deux femmes se confient : "Ce n’est plus possible, les gens se font tuer pour rien, même les jeunes. Je ne crois plus en rien, tout est mafieux", confie l’une d’elles. Philippe, un autre habitant, se montre tout aussi désabusé : "C’est important, mais je ne crois pas que ça changera quoi que ce soit. Il y a trop d’argent en jeu et tout le monde se connaît ici."

La collectivité de Corse, après plusieurs mois de réflexion, a récemment adopté un rapport sur les pratiques mafieuses, mais de nombreux acteurs locaux jugent ce document insuffisant. "Il n’est pas à la hauteur des enjeux. Si les lois actuelles étaient efficaces, il n’y aurait pas autant de morts", déclare un co-fondateur d’un collectif anti-mafia. Les collectifs attendent désormais des mesures concrètes, à l’instar de l'Italie, avec notamment la création d’un délit d’association mafieuse. Aujourd'hui, la Corse se trouve à un tournant. Les citoyens, les associations et les élus doivent agir ensemble pour en finir avec ce fléau et reconstruire une île où la justice et la sécurité priment.