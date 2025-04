Haute-Corse : un homme lié au banditisme marseillais tué à Venzolasca

Le parquet d'Ajaccio indique qu'un homme de 44 ans connu pour ses liens avec le banditisme marseillais a été découvert tué par balles à Venzolasca, en Haute-Corse. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte.

Un homme de 44 ans connu pour ses liens avec le banditisme marseillais a été découvert tué par balles à Venzolasca en Haute-Corse mardi matin, a-t-on appris auprès du parquet, des pompiers et de sources proches du dossier. "Peu avant 8 heures, un individu connu des autorités judiciaires et présentant plusieurs blessures probablement causées par des tirs d'armes à feu" a été découvert décédé sur le parking d'une résidence privée de Venzolasca, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.

Une victime connue pour plusieurs délits

Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse et à la direction zonale de la police nationale, a précisé le procureur. La victime est Martial Bounour, connu des autorités pour plusieurs délits notamment liés aux stupéfiants dans la région marseillaise, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

En décembre 2015, cet homme avait été poignardé dans la cour de promenade de la prison marseillaise des Baumettes où il venait d'être enfermé pour défaut de permis de conduire. En février 2018, trois co-détenus, qui avaient reconnu les faits, avaient été condamnés pour cette agression à des peines de 4 et 5 ans de prison.

Sixième meurtre depuis le début de l'année en Corse

Au procès, le procureur de la République avait lié cet acte aux règlements de comptes entre le clan dit des "Blacks", organisé autour d'une famille d'origine comorienne, et le clan des "Gitans" ou clan des frères Bengler, auquel est présumé appartenir la victime. Ce clan est considéré par la police comme l'un des plus violents de ceux qui cherchent à régner sur le trafic de drogue des cités marseillaises.

Il s'agit du sixième meurtre depuis le début de l'année en Corse. Un septième homicide a eu lieu à Borgo en Haute-Corse début février mais dans un contexte familial. Avec "18 homicides et 16 tentatives d'homicides" en 2024 pour 355.000 habitants - l'équivalent de la population de Nice -, la Corse se place "au premier rang national en la matière", a rappelé récemment le préfet de Corse, Jérôme Filippini.