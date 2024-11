Le pape François en Corse : pourquoi le souverain pontife va-t-il se rendre sur l'île de beauté ?

La venue du pape François sur les terres corses est officielle. L'évêque d'Ajaccio François Bustillo a confirmé ce dimanche 17 novembre lors d'une interview à La Tribune du Dimanche, que le jésuite argentin se rendra à Ajaccio le 15 décembre prochain. C'est la première fois que l'île de beauté accueillera un souverain pontife sur son sol, pour le plus grand bonheur de ses habitants qui se préparent à une journée hors norme.

"Il n’a jamais été question que le pape vienne à la réouverture de Notre-Dame de Paris"

La présence du pape François était toutefois espérée pour la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris le 7 décembre. Mais l'intéressé s'était montré clair sur le sujet : "Je n'irai pas à Paris", avait-il déclaré aux journalistes dans l'avion qui le ramenait d'une tournée en Asie du Sud-Est et Océanie.

Pour Caroline Pigozzi, vaticaniste et écrivaine, la venue du pape à Paris ne répondait pas aux aspirations profondes du souverain pontife. "Ce pape déteste la mondanité. S'il était venu, il serait arrivé au milieu de 100 chefs d'État, il aurait fallu qu'une délégation vienne le voir etc. Il ne contrôle pas la situation". François, dit-elle, préfère braquer les projecteurs "sur le fait religieux, la paix dans le monde et les raisons pour lesquelles il a été élu. Et pour lui, Notre-Dame, si magnifique soit-elle, s'assimile davantage à un grand bâtiment d'une capitale touristique mondiale qu'à une église".

La Corse, "un exemple de cohésion entre la République et la religion"

Mais alors pourquoi Ajaccio ? "La Corse, c'est un exemple de cohésion entre la République et la religion. Les gens y sont très pieux. Je ne dirais pas que le christianisme y est religion d'État, mais les Corses se font enterrer à l'église, par exemple", avance Caroline Pigozzi.

Au cours d'une conférence de presse, l'évêque de Limoges Pierre-Antoine Bozo avait expliqué que "l'occasion de la visite du pape en Corse serait non pas la Corse pour elle-même, mais un colloque sur la religiosité populaire à travers les dévotions des confréries". Et d'ajouter : "La question n'est pas tant la Corse et la France que la dévotion populaire sur laquelle il estime peut-être avoir encore des choses à dire". D'après le quotidien Libération, l'aller-retour s'effectuera dans la journée, Ajaccio n'étant située qu'à une quarantaine de minutes de vol du Vatican.