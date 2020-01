Violences policières : "Le problème est celui du commandement, de la hiérarchie"

INTERVIEW

"Il ne faut avoir aucune complaisance", a dit Emmanuel Macron. En marge d’un déplacement à Pau, le chef de l’Etat faisait référence mardi aux récentes accusations de violences policières et aux images diffusés sur les réseaux sociaux. "Il faut reprocher aux policiers responsables ces actes, mais le problème est celui du commandement, de la hiérarchie", a estimé quant à lui au micro de Sonia Mabrouk, dans la matinale d’Europe 1, Henri Leclerc, le président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme.

Pour cet avocat, trop souvent "ceux qui donnent les ordres, qui couvrent, ne sont pas poursuivis". "Toujours, on finit par mettre en cause des policiers individuellement, mais la hiérarchie ne l’est pas", déplore maître Leclerc. En marge du cas par cas, ce magistrat estime également qu’il est temps de remettre en cause de façon globale les techniques et les méthodes policières d’interpellation utilisées en France. "Cela fait des années que l’on se bat là-dessus. Il y a un problème en ce qui concerne les instruments donnés aux policiers, en ce qui concerne les instructions et les techniques qui leur sont enseignées."