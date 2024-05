Violence au volant : 9 Français sur 10 ont peur de l'agressivité des autres automobilistes

Avez-vous peur de l'agressivité des autres automobilistes ? C'est le cas pour près de 9 Français sur 10 selon le dernier baromètre de la Fondation Vinci Autoroute. Un chiffre qui augmente encore là où le trafic est le plus important dans les grandes agglomérations, et qui illustre la montée des comportements agressifs au volant.

Aujourd'hui, les automobilistes n'hésitent pas à dépasser le cap du simple coup de klaxon. "Je me suis fait cracher dessus", assure une conductrice. "Maintenant quand il y a un accident je ne sors plus de ma voiture sinon je vais me prendre des coups à la place des autres", ajoute un conducteur.

Les Français sur les nerfs

Les automobiles français seraient parmi les plus détestables d'Europe, une réputation justifiée pour un taxi parisien. "On circule trop mal dans Paris, toutes les rues qui sont passées en sens unique ou qui sont fermées, ça met les gens sur les nerfs", déclare-t-il. Des résultats paradoxaux, car 95% des automobilistes s'estiment calmes et respectueux sur la route.